Star-Wars-Spiele für Switch im Black-Friday-Angebot: Diese 8 Hits & Klassiker könnt ihr jetzt zum Top-Preis abstauben!

Schon vor dem offiziellen Start des Black Friday Sales könnt ihr euch bei Amazon die volle Ladung Star-Wars-Spiele für Nintendo Switch im Angebot sichern.

Der große Black Friday Sale bei Amazon beginnt eigentlich erst um Mitternacht, trotzdem könnt ihr bei dem Händler schon jetzt Star-Wars-Spiele für Nintendo Switch günstig im Sonderangebot abstauben. Mit LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga ist ein noch relativ aktueller Hit dabei, der euch gleich eine ganze Filmtrilogie nachspielen lässt. Hier bekommt ihr aktuell 50 Prozent Rabatt im Vergleich zum UVP:

Wenn ihr hingegen möglichst viel Spiel für euer Geld haben und dabei auch noch ein paar echte Klassiker nachholen oder neu erleben möchten, solltet ihr euch das Star Wars Heritage Pack schnappen. Hier bekommt ihr eine bunte Mischung aus gleich sieben Star-Wars-Spielen auf einen Schlag:

Was bietet LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga?

12:13 So viel Lego Star Wars gab's noch nie - Die Skywalker Saga im Test - Die Skywalker Saga im Test

Die LEGO Star Wars Skywalker Saga ist schon deshalb ein Muss für alle Fans der Franchise, weil sie euch alle drei Filme der Trilogie nachspielen lässt und dabei jede Menge Star Wars-Atmosphäre versprüht, nicht nur durch die im Vergleich zu älteren LEGO-Titeln stark verbesserte Grafik, sondern auch durch den stimmungsvollen Soundtrack. All das wird natürlich mit dem üblichen LEGO-Humor gemischt.

Spielerisch wird euch zwar im Wesentlichen die LEGO-typische Mischung aus Action, Erkundung und kleinen Rätseln geliefert. Die Kämpfe spielen sich durch das neue Kombo-System aber deutlich spannender. Außerdem bekommt ihr eine Menge Abwechslung geboten, da ihr nicht nur auf verschiedenen Planeten unterwegs seid, sondern auch an spektakulären Weltraumschlachten teilnehmt.

Was bietet das Star Wars Heritage Pack?

Den Rollenspiel-Klassiker Knights of the Old Republic solltet ihr als Star Wars Fans unbedingt noch nachholen, falls ihr ihn bislang verpasst habt.

Mit dem Star Wars Heritage Pack bekommt ihr jede Menge Action, mit Jedi Knight 2 und 3 sowie Star Wars Republic Commando sind gleich drei First-Person-Shooter enthalten. Die meiste Spielzeit bringen allerdings die Rollenspiel-Schwergewichte Knights of the Old Republic 1 und 2, die auch nach heutigen Maßstäben noch hervorragende Spiele sind. Obendrauf sorgt noch ein Rennspiel für Abwechslung in der Sammlung. Hier die komplette Liste aller sieben Spiele:

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars Episode I Racer

Star Wars Republic Commando

Star Wars The Force Unleashed

Star Wars Knights of the Old Republic

Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

