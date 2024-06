800 Xbox-Spiele im Angebot: Diese 10 Highlights gibt es jetzt für unter 10€!

Unter den vielen Sonderangeboten im Xbox Store finden sich einige hochkarätige Schnäppchen für unter 10€.

Im Xbox Store bekommt ihr gerade wieder eine Menge Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger, insgesamt gibt es mehr als 800 Sonderangebote. Mit dabei sind einige große Namen wie Assassin’s Creed Mirage, Diablo 4 und diverse Call of Duty-Spiele, aber auch viele kleinere oder schon etwas ältere Titel, die ihr euch schon für weniger als 10€ sichern könnt. Hier geht’s zur Übersicht:

Ein großer Teil der aktuellen Deals im Xbox Store läuft nur noch bis Montag. Viel Zeit bleibt euch also nicht mehr, die Schnäppchen noch abzustauben.

Xbox Store: Die besten Spiele für unter 10€

Für alle, die nach möglichst günstigem Spielenachschub suchen, haben wir hier einige der besten Deals herausgesucht. Dazu gehören hochkarätige Capcom-Spiele, und zwar sowohl die beiden jüngsten Monster Hunter-Titel Rise und World als auch das spektakulär inszenierte Actionspiel Devil May Cry 5. Letzteres bekommt ihr sogar mit dem zusätzlichen Charakter Vergil für unter 10€.

2:09 Neuer Monster Hunter Rise-Trailer feiert den Launch auf Xbox

Open-World-Fans werden mit Far Cry New Dawn, Kingdom Come: Deliverance und der Batman Arkham Collection gut bedient. Letztere enthält Arkham Knight, Arkham City und Arkham Asylum inklusive DLCs, die beiden älteren Titel mit aktualisierter Grafik. Ein paar Sandbox-Spiele sind auch unter den Angeboten, die bekanntesten davon Minecraft und LEGO Worlds.

Hier haben wir euch eine kleine Auswahlliste zusammengestellt:

Denkt vor dem Kauf daran, dass ein paar der aktuell im Xbox Store reduzierten Spiele wie beispielsweise Minecraft auch im Xbox Game Pass enthalten sind. Da ihr hier noch Zugriff auf hunderte weitere Spiele bekommt, ist das möglicherweise der bessere Deal für euch.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere Schnäppchen und auch einige spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung. Hier ein paar Beispiele: