85 Zoll zum Schnäppchenpreis: Gigantischer 4K Smart TV jetzt bei Amazon im Angebot

Bei Amazon könnt ihr jetzt einen 85 Zoll großen 4K-Fernseher zum Toppreis bekommen.

Ihr braucht einen neuen 4K-Fernseher und wollt bei der Größe keine Kompromisse machen? Dann hat Amazon den passenden Deal für euch: Hier bekommt ihr nämlich gerade den 4K Smart TV Hisense A6EG in eindrucksvollen 85 Zoll im Sonderangebot. Ihr bezahlt nur noch 1199€. So günstig gibt es den Fernseher, dessen UVP bei 2999€ liegt, laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst. Hier kommt ihr zum Angebot:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal gültig ist. Er könnte also noch länger verfügbar sein oder auch jederzeit wieder verschwinden. Geliefert wird laut Shopseite frühestens am 12. April.

Was bietet der Hisense A6EG 4K Smart TV?

Mit dem 85 Zoll großen Hisense A6EG kommt echtes Kino-Feeling auf.

Hoher Kontrast bei 85 Zoll: Der Hisense A6EG ist zwar ein 4K-Fernseher der unteren Preisklasse, das bedeutet aber nicht, dass ihr hier kein gutes Bild bekommt. Gerade die 85-Zoll-Variante bietet einen hohen Kontrast, denn im Gegensatz zu manchen der kleineren Versionen des Modells verfügt diese über ein VA-Display. Außerdem wird sowohl Dolby Vision als auch HDR10+ unterstützt. Wie alle günstigen Smart TVs muss aber auch der Hisense A6EG mit einer relativ niedrigen Spitzenhelligkeit auskommen. Deshalb solltet ihr von HDR nicht zu viel erwarten.

Niedriger Input Lag, aber keine 120 Hz: Der Hisense A6EG bietet kein 120-Hz-Display, sondern verfügt nur über 60 Hz und kann dementsprechend auch kein vollwertiges HDMI 2.1 bieten. Das kann man in dieser Preisklasse allerdings auch nicht erwarten. Immerhin ist aber ALLM (Auto Low Latency Mode) mit dabei, der Fernseher schaltet beim Spielen an der Konsole also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Außerdem fällt der Input Lag mit 10 bis 11 ms ziemlich niedrig aus. Sofern ihr mit maximal 60 fps bei 4K-Auflösung leben könnt, ist der Fernseher also durchaus gut fürs Gaming geeignet.

Amazon hat derzeit übrigens noch einige andere attraktive Deals zu bieten, insbesondere aus dem Gaming-Bereich. Hier erfahrt ihr mehr dazu: