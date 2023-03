Nintendo Switch: Brandneues Exklusiv-Spiel schon jetzt 43% günstiger bei Amazon

Bei Amazon gibt es jetzt das brandneue Bayonetta Origins für Nintendo Switch 43 Prozent günstiger.

Das erst am 17. März exklusiv für Nintendo Switch erschienene Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon könnt ihr bei Amazon schon jetzt günstig abstauben. Das Action-Adventure bekommt ihr gerade für nur 39,99€ und somit 43 Prozent günstiger im Vergleich zur UVP von 69,99€. Günstiger gab es das Spiel laut Vergleichsplattformen bislang noch nirgendwo. Hier geht’s zum Deal:

Amazon macht bislang übrigens keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Es könnte also jederzeit wieder verschwinden.

Was ist Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon?

3:52 Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - Gameplay-Trailer zum Prequel

Märchenhafter Look & knifflige Rätsel: Obwohl auch Bayonetta Origins von Platinum Games entwickelt wurde, weicht das Spin-off sowohl grafisch als auch spielerisch deutlich von den Spielen der Bayonetta-Hauptreihe ab. Bayonetta Origins verwendet 3D-Grafik in einem ganz eigenen, märchenhaften und wunderschönen Bilderbuchstil. Das Gameplay bietet zwar abermals eine Menge Action, mit ganzen Dämonenhorden bekommen wir es diesmal allerdings nicht zu tun. Stattdessen sind knifflige Rätsel nun ein wichtiger Bestandteil des Spiels.

Eine Hexe und ihr Dämonen-Stofftier: In dem Spiel, das die Vorgeschichte der Bayonetta-Reihe erzählt, spielen wir nicht Bayonetta selbst, sondern die angehende Hexe Cereza, die auf der Suche nach einer besonderen magischen Kraft einen verzauberten Wald erforscht. Dabei wird sie von einem Dämon begleitet, der Besitz von ihrem Stofftier ergriffen hat. Wir steuern beide Charaktere gleichzeitig, ganz ähnlich, wie ihr es vielleicht von Brothers: A Tale of Two Sons kennt. Um voranzukommen, müssen wir die Fähigkeiten beider Figuren klug ausnutzen und miteinander kombinieren.

Gute Kritiken: Bei Kritiker*innen kommt Bayonetta Origins bislang übrigens ziemlich gut an. Die Durchschnittswertung aus derzeit 67 professionellen Reviews auf Open Critic liegt bei 81 von 100 Punkten. Damit kommt das Spin-off zwar nicht ganz an die Hauptreihe heran, ist aber auch nicht allzu weit entfernt.