92 Punkte im Test: Eines der besten PS5-Spiele überhaupt gibt's ab heute im Top-Angebot!

Zwar seid ihr in diesem PS5-Hit zumeist mitten in einer pulsierenden Großstadt unterwegs, es gibt aber auch ruhigere Gegenden.

Gerade könnt ihr euch das meistverkaufte First-Party-Spiel für PS5 (bis Ende 2025 wurden bereits über 16 Millionen Exemplare allein auf der Konsole verkauft) günstig schnappen. Durch die heute gestarteten Days of Play gibt es den Open-World-Hit mit 90 Punkten auf Metacritic aktuell bei verschiedenen Händlern in der physischen Version zum Sparpreis. Besonders günstig ist sie hier hier bei Amazon:

Übrigens könnt ihr euch durch die Days of Play Sales aktuell noch viele weitere große PS5-Spiele im Angebot schnappen. Hier nur eine kleine Auswahl:

Open-World-Meisterwerk: Da bietet Sonys meistverkauftes PS5-Spiel!

Die Open World von Spider-Man 2 ist noch größer als die des Vorgängers und hat zudem die spannenderen Nebenaufgaben zu bieten.

Bei Sonys meistverkauftem PS5-Spiel handelt es sich natürlich um Marvel's Spider-Man 2, das nicht nur in der internationalen Presse, sondern auch bei uns im GamePro-Test hervorragend abgeschnitten hat: Wir haben 92 Punkte vergeben. Diese Wertung hat sich das Open-World-Actionspiel nicht zuletzt durch seine hohe Produktionsqualität verdient: New York sieht hier so fantastisch aus, dass es allein deshalb schon Spaß macht, sich von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer zu schwingen.

Die Open World ist aber nicht nur schöner, sondern auch größer als im PS4-Vorgänger: Mit Brooklyn und Queens sind zwei ganz neue Stadtteile hinzugekommen. Damit ihr die enormen Distanzen schneller überwinden könnt, steht euch mit den Webwings nun ein neues Fortbewegungsmittel zur Verfügung, das euch kilometerweit durch die Luft gleiten lässt.

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Autoplay

Auch bei den Fähigkeiten im Kampf hat Spider-Man 2 noch einmal zugelegt: Das Gameplay ist schon deshalb komplexer und abwechslungsreicher, weil ihr nun sowohl Peter Parker als auch Miles Morales spielen könnt. Beide Helden haben aber auch noch einige neue Skills gelernt. Zudem werden euch diesmal viel spannendere Nebenaufgaben geboten als im ersten Teil, und selbst bei der Story, die abermals toll inszeniert ist, übertrifft Spider-Man 2 seinen Vorgänger.

Insgesamt hat das Studio Insomniac also einen fast perfekten Nachfolger abgeliefert, der in nahezu jedem Bereich noch etwas besser abschneidet als Teil 1. Selbst denjenigen, die ein wenig unter Open-World-Müdigkeit leiden, kann man Spider-Man 2 deshalb nur wärmstens empfehlen, denn das Superhelden-Spiel macht zwar gar nicht mal so viel anders, aber dafür fast alles besser als die Open-World-Konkurrenz.