93 Punkte im Test: Dieses PS5-Spiel ist eines der schönsten Fantasy-Meisterwerke überhaupt – und jetzt günstig!

Dieses Artwork zum Spiel zeigt Svartalfheim, die Heimat der Zwerge.

Gerade könnt ihr euch eines der ganz großen PS5-Meisterwerke mit 94 Punkten auf Metacritic und 93 Punkten im GamePro-Test günstig im Angebot schnappen. Bei Amazon bekommt ihr das Actionspiel gerade im Vergleich zum UVP 68 Prozent günstiger, was bedeutet, dass der Preis hier noch deutlich besser ist als im PlayStation Store, obwohl es das Spiel dort aktuell ebenfalls im Sonderangebot gibt. Hier findet ihr den Deal:

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Schon allein die Spielwelt macht God of War Ragnarök bereits zu einem der größten Highlights der PS5-Generation.

Es geht hier um God of War Ragnarök, das mit seinen 94 Punkten laut Metacritic das beste First-Party-Spiel für PS5 nach Astro Bot (ebenfalls 94 Punkte) ist. Wie im Vorgänger seid ihr mit Kratos und seinem Sohn Atreus in der nordischen Mythologie unterwegs, wobei euch diesmal noch mehr Umfang und Vielfalt geboten wird: Ihr bereist neun verschiedene Welten, vom idyllischen Asgard, über die Zwergenwelt Svartalfheim bis zum mit Asche bedeckten Muspelheim.

Produktionsqualität und Artdesign sind erneut auf allerhöchstem Niveau, sodass sich God of War Ragnarök allein schon fürs Bestaunen der wunderschönen Landschaften und fantasievollen, mal märchenhaften und mal düsteren Städte und Bauwerke lohnt. Aber auch die Animationen und die Inszenierung der Kämpfe sind hervorragend, die Hiebe des muskelbepackten Kratos fühlen sich jetzt sogar noch wuchtiger an als im ersten Teil.

14:48 God of War Ragnarök im Test-Video

Autoplay

Spielerisch legt Ragnarök ebenfalls noch einmal eine Schippe drauf: Es gibt jetzt mehr freischaltbare Fähigkeiten und auch die neuen Schilde sorgen für mehr Flexibilität im Kampfsystem, außerdem bieten gerade die Bosskämpfe mehr Vielfalt und Überraschungen. Die Spielzeit ist auf ungefähr 35 bis 50 Stunden gestiegen, was allerdings leider dafür sorgt, dass die eigentlich tolle Story im Mittelteil ein wenig durchhängt.

Das ändert aber nichts daran, dass auch God of War Ragnarök wieder ein Meisterwerk ist, das man unbedingt gespielt haben sollte, falls man auch nur ein bisschen was mit storybasierten Singleplayer-Abenteuern und harten, düsteren, aber auch wunderschönen Fantasy-Welten anfangen kann. Zum aktuellen Angebotspreis von 25,83€ bei Amazon könnt ihr hier wirklich nicht viel falsch machen: