AAA-Hits im Angebot: Spiele für PS5, PS4, Xbox & Switch günstig im neuen MediaMarkt-Sale

Im Gaming-Sale bei MediaMarkt könnt ihr jetzt einige große AAA-Hits günstig abstauben.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn läuft diese Woche ein großer Gaming-Sale, durch den ihr vor allem Hardware wie Headsets, Controller, Gaming-TVs und PS5-SSDs, aber auch einige hochkarätige Spiele für PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch günstiger bekommt. Insgesamt gibt es hunderte Angebote, die beiden Händler scheinen außerdem nachträglich neue Deals hinzuzufügen. Die Übersicht über den Sale findet ihr hier:

Die Aktion soll online noch bis 9 Uhr am Montagmorgen gelten, einzelne Angebote könnten aber schon viel früher enden. Am besten ist es deshalb, gleich mal vorbeizuschauen.

Highlights im Spiele-Sale bei MediaMarkt

2:35 Cyberpunk 2077 - Erstes Gameplay zum Phantom Liberty-DLC

Zu den Highlights unter den Spielen des Sales gehört fraglos das Open-World-Rollenspiel Cyberpunk 2077 – auch deshalb, weil mit Phantom Liberty im September der Release einer spektakuläre Erweiterung ansteht.

Außerdem gibt es den erst ein paar Monate alten AAA-Hit Star Wars Jedi: Survivor für PS5 und Xbox Series X stattliche 40 Prozent günstiger und sogar das noch jüngere und bislang PS5-exklusive RPG Final Fantasy 16 gibt es im Angebot. Hier haben wir euch eine kleine Auswahlliste zusammengestellt:

Neben den einzelnen Spielen findet ihr im Gaming-Sale bei MediaMarkt und Saturn übrigens auch noch ein günstiges Bundle mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und dem Nintendo Switch Pro Controller:

Günstige Spiele auch bei Amazon

Einige der Angebote findet ihr übrigens auch bei Amazon, dort sind sie momentan aber noch auf verschiedene Aktionen wie den EA Sale und einzelne Deals verteilt. Am 23. August soll aber auch die Amazon Gaming Week starten, deren Angebote ihr dann hier finden werdet:

Weitere günstige Sonderangebote sowie spannende Neuerscheinungen rund um Gaming und Technik findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: