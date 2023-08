Tolles Bundle für Switch: Zelda Tears of the Kingdom mit Nintendo Switch Pro Controller im Angebot

Den Open-World-Hit Zelda: Tears of the Kingdom gibt's jetzt mit dem Nintendo Switch Pro Controller im Angebot.

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr jetzt ein Bundle mit dem Switch-exklusiven Megahit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und dem Nintendo Switch Pro Controller günstig im Sonderangebot bekommen. Für beides zusammen bezahlt ihr nur noch 99,99€. Ihr findet das Paket auf der Produktseite des Controllers, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Einzeln kostet bei MediaMarkt sowohl der Controller als auch das Spiel 64,99€. Ihr bekommt also rund 30€ Bundle-Rabatt, was ein guter Preisnachlass für das sehr preisstabile Gamepad und einen so großen, aktuellen Switch-Hit ist. Alternativ könnt ihr das Bundle auch bei Saturn kaufen:

Beide Händler machen bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Der Versand ist kostenlos.

Wie gut ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Das neue Zelda, das vor rund drei Monaten erschienen ist, ist fraglos eines der besten Spiele des Jahres und hat weltweit Höchstwertungen kassiert. Die internationale Durchschnittswertung auf OpenCritic liegt bei eindrucksvollen 96 Punkten. Mit noch immer euphorischen 93 Punkten gehörten wir mit unserem GamePro-Test da schon fast zu den kritischeren Stimmen. Hier erfahrt ihr im Detail, was uns gefallen hat:

Wie der Vorgänger Breath of the Wild fasziniert auch Zelda:Tears of the Kingdom nicht zuletzt durch seine Open World, in der es jede Menge zu entdecken gibt. Diesmal habt ihr dabei sogar noch mehr spielerische Freiheiten und könnt mithilfe von Links neuen Fähigkeiten eigene Fahrzeuge und Fluggeräte konstruieren. Diese könnt ihr unter anderem benutzen, um die neuen schwebenden Inseln zu erkunden.

Story und Spielwelt sind diesmal ein bisschen düsterer als im Vorgänger, denn Letztere wird nun von einer apokalyptischen Katastrophe namens „der Kataklysmus“ bedroht. Neben grünen Wiesen und Wäldern stoßt ihr deshalb auch auf endzeitliche Landschaften. Davon abgesehen bietet Zelda: Tears of the Kingdom wieder die übliche Mischung aus Kampf, Erkundung und Rätseln in Dungeons.

Weitere günstige Sonderangebote und auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier finden: