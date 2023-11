Assassin's Creed Mirage lässt euch mit Patch 1.0.5 endlich eine Funktion abschalten, durch die Fans speiübel wurde

Das steckt im neuen Update für Assassin's Creed Mirage.

Assassin's Creed Mirage bekommt ein neues Update spendiert, das nun endlich auch eine Funktion nachreicht, die sich so mancher Fan bereits seit Release gewünscht hat: Die Chromatische Abberation auszuschalten. Was sonst noch drin steckt samt Patchnotes fassen wir hier zusammen.

Wann erscheint Update 1.0.5 für AC Mirage? Am 7. November gegen 13 Uhr

Am 7. November gegen 13 Uhr Wie groß wird Patch 1.0.5? Auf PS4 sind es 5,79 GB, auf PS5 2,83 GB, auf Xbox One 3,02 GB und auf Xbox Series X/S 3,54 GB.

Insgesamt fallen die Patchnotes im neuen Update eher überschaubar aus, bringen aber eine wichtige neue Funktion. In den Einstellungen könnt ihr ab jetzt nämlich den Bildeffekt "Chromatische Abberation" wahlweise ein- oder komplett ausschalten.

Eigentlich soll das Feature zusammen mit Motion Blur einen filmischen Look erzeugen, allerdings sorgt es stattdessen bei vielen Spieler*innen für Kopfschmerzen und sogar Übelkeit. Ubisoft hatte schon kurz nach Release Besserung versprochen, die jetzt mit dem neuen Update kommt.

Daneben bietet der Patch einige kleinere Änderungen wie die üblichen Bug Fixes, verbesserte Animationen und mehr Stabilität. Außerdem wird eure tatsächliche Spielzeit jetzt richtig getrackt.

Wie sich AC Mirage sonst technisch schlägt, könnt ihr hier im kurzen, knackigen Techcheck sehen:

3:30 Assassin's Creed: Mirage – FPS, Auflösung und Technik im Check

Die kompletten englischen Patchnotes

BUG FIXING

GENERAL

Addressed:

Added an option to enable/disable Chromatic Aberration.

Whilst wearing the Fire Demon outfit, players would not receive the correct number of shards after assassinating any ISU Hunter.

Basim now has an equal chance to play any of his take down animations during front executions.

Fixed issues with store rewards.

Fire Eater enemies hitbox is now properly considering one shot kills with the throwing knife when breaking the oil jar on their back.

QUESTS

Addressed:

“Speak with Ali” - Ali is no longer stuck.

- Ali is no longer stuck. “Follow the Fiery Trail” - Removed blockers from investigation objective.

- Removed blockers from investigation objective. “Nehal’s Calling” - Player can now access the final clue.

GRAPHICS, UI AND ANIMATIONS

Numerous visual improvements on environment, VFX and weapons.

Fixed multiple NPC navigation, animation, and interaction issues.

Fixed clothes corruption on NPCs.

Various animation fixes, including unnatural leg movements for Basim.

Fixed a FOV pop after a cinematic when FOV settings have been modified by the player.

Fixed NPC rendering from short distance.

Store page display improved.

Reward notifications appear properly when opening medium chests.

Key icon & quest objective now remains above the head of NPCs in Eagle Vision.

Highlight on NPCs lasts for a shorter amount of time in Eagle Vision.

Cinematics should now run properly after credits.

AUDIO

Option added to enable/disable background music during call to prayer.

Fixed animal sound effects.

COMPATIBILITY

Improved OWO Haptic Suit support.

Fixed number of active monitors for laptop players.

STABILITY

Addressed:

Multiple stability improvements.

MISC

Fixed time tracking for hours played on PS5.

Offline achievements now transmit to 1st party.

Fixed issue with Japanese PS5 button mapping.

The refresh rate option in the settings now displays the correct value.

Master Assassin Upgrade #1 and Master Assassin Upgrade #2 are now displayed in the in-game Store.

Update to game credits.

When loading into the game, the main menu music will no longer infinitely loop and will transition smoothly.

CAUTION SPOILERS AHEAD!

Addressed:

“Fight Roshan” - Player can no longer skip this objective.

Assassin's Creed Mirage erschien am 5. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC und spielt im historischen Bagdad. In der Rolle von Basim Ibn Ishaq erleben wir seinen Aufstieg vom einfachen Straßenräuber bis zum Assassine bei den Verborgenen mit.

Der Titel orientiert sich wieder deutlich stärker an den ersten Assassin's Creed-Teilen. Stealth, Parkour und Attentate stehen im Fokus, die Open World ist zudem um einiges kleiner.

Gibt es noch Änderungen und Features, die ihr euch für Assassin's Creed Mirage wünscht?