Welches Assassin's Creed-Spiel ist das Beste? Alle Teile der Hauptreihe im Ranking

Welches Assassin's Creed ist das Beste? Wir verraten es euch in unserem Ranking.

Der aktuelle Ableger AC Shadows, der Beginn von Ezio Auditores Reise in Assassin's Creed 2 oder doch der allererste Teil, der 2007 das Licht der Welt erblickte – Welcher Assassin's Creed-Ableger ist der Beste? Und welcher Teil bereitet uns noch immer Bauchschmerzen? Wir haben alle Assassin's Creed-Spiele gerankt, vom in unseren Augen schlechtesten bis zum besten Teil der Hauptreihe.

Hinweis: Dieser Artikel von unserer ehemaligen Kollegin Janna Tillmann erschien ursprünglich am 20. Februar 2016 auf gamespilot.de, wurde für die Neuveröffentlichung angepasst und auf GamePro.de neu veröffentlicht. Das Ranking basiert nicht auf unseren Testwertungen, sondern dem allgemeinen Empfinden der GamePro-Redaktion.

Was ist das Lieblings-AC der GamePro-Community? Wir wollen euch natürlich nicht nur unser Ranking verraten, sondern auch von euch wissen, wie ihr die Spiel bewertet. Dazu haben wir nach dem Release von Shadows erneut eine Umfrage gestartet. Im folgenden Artikel erfahrt ihr, welches Assassin's Creed eurer Favorit ist:

14. Assassin's Creed Rogue

8:47 Assassin's Creed Rogue - Gameplay-Trailer: Seeschlachten in der Arktis - Gameplay-Trailer: Seeschlachten in der Arktis

Release: 11. November 2014

11. November 2014 Plattformen: PC, Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4, Switch, Stadia

Assassin's Creed Rouge verbindet die Geschehnisse von AC 3 und Black Flag. Das Spiel versprach uns endlich eine Geschichte, in der wir in die Stiefel eines Templers schlüpfen. Dieser Twist klingt sehr interessant, doch die gespielte Wirklichkeit war dann eine andere. Übermächtige Waffen, die das Spiel noch einfacher als ohnehin schon machten, rahmten die platte Charakterzeichnung eines fiesen Buben, der plötzlich merkte, dass er gar nicht mehr fies sein wollte.



13. Assassin's Creed

Release: 13. November 2007

13. November 2007 Plattformen: PC, Xbox 360, PS3

Assassin's Creed legte als erster Teil der Reihe in vielen Belangen das Fundament für alle folgenden Teile. Inzwischen erinnern sich die meisten sicher daran, dass Wasser in diesem Spiel tödlicher war als jede Waffe und die Bettler*innen einen in den Wahnsinn treiben konnten.

Für seine Zeit war Assassin's Creed bahnbrechend. Massen von NPCs, die auf uns reagieren, eine frei erkundbare Welt voller Geheimnisse und spektakulär aussehende Städte waren ein perfektes Argument für die damals neue Konsolengeneration. Die Missionen folgten hingegen einem sehr starren, sich wiederholenden Schema.

12. Assassin's Creed Valhalla

2:32 Assassin's Creed Valhalla: Neuer Story-Trailer enthüllt, wie Held Eivor zum Assassinen wird

Release: 10. November 2020

10. November 2020 Plattformen: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Stadia

Mit AC Valhalla macht Ubisoft einen gewaltigen Schritt zurück. Anstatt auf der in Origins und Odyssey so gelungenen Action-RPG-Formel aufzubauen, verließen sich die Entwickler*innen hier wohl auf die belangloseste Open World-Formel seit Langem: Anstelle von klassischen Sidequests gab es World Events, denen es deutlich an spielerischem Anspruch und Kreativität mangelt. Die Kämpfe spielen sich für das Wikinger-Setting zwar schön brachial, aber schwammig, die Raids gleichförmig und repetitiv. Die Open World bleibt aber dennoch ein Augenschmaus!

Mehr Infos dazu lest ihr in unserem Test:

Mehr zum Thema Assassin's Creed Valhalla im Test: Schmerzhaft wie eine Axt im Kopf von Rae Grimm

11. Assassin's Creed 3

2:33 Assassin's Creed 3 - Launch-Trailer zeigt die Geschichte von Connor - Launch-Trailer zeigt die Geschichte von Connor

Release: 30. Oktober 2012

30. Oktober 2012 Plattformen: PC, Xbox 360, PS3, Wii U, Xbox One, PS4, Switch, Stadia

Assassin's Creed 3 sollte den Erfolg von Ezios Trilogie fortführen. Das wurde von zahlreichen Bugs zum Release vereitelt. Aber auch nach einigen Patches bot das Spiel ein Erlebnis, an dem sich die Geister scheiden.

AC III hat eine lebendige Open World im Amerika des Unabhängigkeitskrieges und mit Haytham einen wirklich interessanten Charakter. Man verbringt nur den großen Teil des Spiels mit Connor, der vergleichsweise blass bleibt.

Spielerisch hat sich nicht viel verändert. Die manchmal ungenaue und hakelige Steuerung, die zu einfachen Kämpfe, alles bleibt beim Alten. Dazu wiederholen sich viele Missionstypen zu oft. Immerhin können wir jetzt auf Bäume klettern, was auch nötig ist, weil das Setting keine eng bebauten Städte liefert, wie wir sie aus den Vorgänger gewohnt sind.

Mehr Infos dazu lest ihr in unserem Test:

Mehr zum Thema Assassin's Creed 3 im Test - Revolution im Bademantel von Daniel Matschijewsky

10. Assassin's Creed Syndicate

4:33 Assassin's Creed Syndicate - Viele neue Features im Trailer vorgestellt - Viele neue Features im Trailer vorgestellt

Release: 23. Oktober 2015

23. Oktober 2015 Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Stadia

Assassin's Creed Syndicate präsentierte sich nicht nur in einem technisch deutlich ausgereifteren Zustand als sein Vorgänger Unity, sondern stellte vergleichsweise auch einige frische Ideen vor.

Mit dem Protagonisten-Geschwisterpaar Evie und Jacob rückte endlich eine sympathische und schlagfertige Frau in den Vordergrund eines Hauptspiels. Außerdem machte es viel Spaß, mit dem Greifhaken durch das London der Industriellen Revolution zu klettern.

Einen Innovationspreis gewinnt Syndicate damit zwar auch nicht, was durchaus für Kritik sorgte, bot aber grundsätzlich mehr vom gewohnten und an sich spaßigen Spielprinzip.



9. Assassin's Creed Mirage

1:35 Assassin's Creed Mirage - Basims Abenteuer beginnt mit dem Launch-Trailer

Release: 5. Oktober 2023

5. Oktober 2023 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS

Mit AC Mirage wagte Ubisoft wieder ein paar Schritte zurück. Statt riesiger Open World, massig Aufgaben und Rollenspiele-Elementen konzentrierte sich das Spiel auf das, was Assassin's Creed einst groß machte: Klettern, Parkour und Attentate – und das funktioniert recht gut.

Die Geschichte dagegen funktionierte nicht für jeden. Das liegt vor allem an dem Protagonisten Basim und seiner Darstellung in AC Valhalla.



8. Assassin's Creed Unity

2:05 Assassin's Creed Unity - Blutige Revolution im Launch-Trailer - Blutige Revolution im Launch-Trailer

Release: 11. November 2014

11. November 2014 Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Stadia

Assassin's Creed Unity erlebte einen katastrophalen Release. Grund dafür war zum einen die mangelhafte technische Qualität, die sich durch zahlreiche Bugs und Glitches äußerte. Aber auch belanglose Mini-Missionen trugen dazu bei.

Mittlerweile lässt sich Unity aber recht gut spielen und so können wir wie in keinem anderen Assassin's Creed akrobatisch eindrucksvoll durch die dichte Welt von Paris klettern. Dazu gesellt sich eine langatmige, aber auch dramatische Geschichte über Liebe und Hass.



