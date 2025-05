Assassin's Creed Reihenfolge - Die chronologische Timeline aller Hauptspiele

Welcher Assassin's Creed-Teile spielt wann?

Assassin's Creed ist nicht nur bekannt für seine meuchelnden Protagonist*innen und große Kapuzen, sondern auch für das Aufgreifen historischer Begebenheiten und Personen. Allerdings springt die Spieleserie wild von einem Setting zum nächsten und damit auch in den Jahren hin und her.

In welcher Reihenfolge müssen die Hauptableger also gespielt werden, wenn ihr die Geschichte zeitlich chronologisch erleben wollt, statt in der Reihenfolge der Releases? Die Antwort findet ihr hier.

Macht mit uns eine Reise in die Vergangenheit, beginnend mit dem historisch betrachtet ältesten Assassin's Creed-Teil.

Assassin's Creed: Odyssey

Assassin's Creed: Odyssey

Antikes Griechenland, 431 - 422 v. Chr.: Kassandra oder Alexios' Abenteuer beginnt bereits 431 v. Chr. Ab da verbringen sie das nächste Jahrzehnt damit, Anhänger des Kult des Kosmos aufzuspüren, wichtige Artefakte zu finden und ihre Rolle im Peloponnesischen Krieg zu finden. Mit den klassischen Assassinen hat er/sie daher auf den ersten Blick nicht viel zu tun. Das ist allerdings ein Trugschluss.



Die Fachwelt ist sich noch uneins darüber, in welchem Jahr Assassin's Creed: Odyssey aufgrund der verschiedenen optionalen Ausgänge und DLCs tatsächlich endet. Aber da die letzte Konfrontation der beiden Geschwister auf dem Berg Taygetos im Jahr 422 v. Chr. stattfindet, liegt nahe, dass dies auch das offizielle Ende ist.

Assassin's Creed: Origins

Assassin's Creed: Origins

Antikes Ägypten, 49 - 43 v. Chr.: In Assassin's Creed: Origins geht es um die Entstehung des allerersten Assassinenordens, den sogenannten Verborgenen. In den Jahren vor der offiziellen Gründung der Gruppierung jagen Bayek und Aya den Orden der Ältesten. Ihr Ziel ist es, ihren Sohn zu rächen, der aufgrund der Machenschaften des Ordens verstarb. Bis es so weit ist, dürfen wir Pyramiden bestaunen und unsere Füße im heißen Wüstensand baden.

Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage

Bagdad, 861 n. Chr.: Nachdem wir Basim in AC Valhalla kennen (und nicht unbedingt lieben) gelernt haben, lernen wir ihn in Assassin's Creed Mirage durch seine Vorgeschichte von einer anderen Seite kennen. Der junge Basim wächst nördlich von Bagdad (im heutigen Irak) auf und muss sich als Straßendieb durchkämpfen, während er in Albträumen von einem Dshinn geplagt wird. Als er auf die Meisterassassinin Roshan trifft, wird er zum Assassinen ausgebildet, um gegen den Orden der Ältesten vorzugehen – was ihm schließlich zu einer lebensverändernden Entdeckung führt.

Assassin's Creed: Valhalla

Assassin's Creed: Valhalla

England, 872 - 878 n. Chr.: Die Wikinger*innen sind los! In Assassin's Creed: Valhalla dürfen wir als Eivor plündern gehen. Eivor macht sich von Norwegen aus auf den Weg in die englischen Königreiche, um dort neues Land zu besiedeln. Auch dies ist an geschichtlichen Ereignissen von den ersten Nordmännern*Nordfrauen angelehnt, die gen Westen segelten, um sich dort neue Existenzen aufzubauen. Dort angekommen gerät Eivor in viele Konflikte, während wir seine/ihre Verbindung zu den Assassinen aufdecken.

Assassin's Creed

Den Anfang fand die Serie mit Altair.

Jerusalem, Damaskus (uvw.), 1191 n. Chr.: Das erste Assassin's Creed-Spiel ereignet sich während des Dritten Kreuzzugs. Das bedeutet, die Templer in diesem Teil sind tatsächlich echte Tempelritter. Altaïr Ibn-La'Ahad mimt unseren ersten, steuerbaren Meuchelmörder und bereist dabei viele verschiedene Regionen. Innerhalb eines Jahres mutiert er dabei vom in Ungnade gefallenen Assassinen zum Helden.

Assassin's Creed 2

Assassin's Creed 2

Italien, 1459 - 1499 n. Chr.: In Assassin's Creed II erleben wir Ezio Auditore da Firenzes Geburt; sowohl seine physische - als Baby - als auch die als Assassine, während er erwachsen wird. Ezio lernt in all den Jahren viel über die Bruderschaft, wird schließlich selbst ein Teil davon und ermordet einige der bösartigsten Templer der Renaissance. Während der Geschichte von Assassin's Creed II vergehen viele, viele Jahre, in denen wir historische Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci kennenlernen dürfen.

Assassin's Creed: Brotherhood

Assassin's Creed: Brotherhood

Rom, 1499-1507 n. Chr.: Um in das Machtzentrum seiner Feinde zu gelangen, sucht Ezio Auditore da Firenze in Assassin's Creed: Brotherhood die Hilfe der namensgebenden Bruderschaft. Rom ist zu Zeiten der Renaissance keine freie Stadt. Die Borgias herrschen mit strenger Hand über die Metropole. Unsere Aufgabe ist es, die Borgia zu schwächen. Mit konstruktivem Vandalismus gelingt dies natürlich noch immer am besten. Helfen wir den Bürger*innen in Aufständen gegen die Unterdrückenden, schließen sie sich unserem Kampf an.

Assassin's Creed: Revelations

Assassin's Creed: Revelations

Konstantinopel, 1511 - 1512 n. Chr.: In seinem letzten Abenteuer auf den Spuren seiner Vorfahren reist der in die Jahre gekommene Ezio Auditore da Firenze zu Zeiten des Aufstiegs des Osmanischen Reiches nach Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Für die politischen Vorgänge, die in Assassin's Creed: Revelations angeschnitten werden, interessiert er sich allerdings herzlich wenig, denn er ist auf der Suche nach einem besonderen Schlüssel.

Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows

Japan, 1579 n. Chr.: Im feudalen Japan von Assassin's Creed Shadows erleben wir den Untergang von Iga, der Heimat von Naoe. Nach dem tragischen Erlebnis, bei dem sie auch einen wichtigen Gegenstand verliert, begibt sie sich auf einen Rachefeldzug und lernt so nicht nur das Assassinen-Handwerk, sondern baut eine Liga auf und verbündet sich mit dem afrikanischen Samurai Yasuke – der Verbindungen zu den Templern hat. Zusammen kämpfen sie in der konfliktreichen Sengoku-Zeit für Gerechtigkeit.

Assassin's Creed 4: Black Flag

Assassin's Creed 4: Black Flag

Karibik, 1715-1722 n. Chr.: Edward Kenway, seines Zeichens Schwerenöter und leidenschaftlicher Pirat, ist der erste Kenway, der sich im Assassinen- und Templerkonflikt einen Namen gemacht hat. Nachdem seine Verbündeten schwinden, erkennt er die Vorteile, die das Leben als Assassine zu bieten hat. Das frühe 18. Jahrhundert gilt als goldenes Zeitalter der Piraterie. Lernt ihn Assassin's Creed: Black Flag Anne Bonny, Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane und Blackbeard kennen.

Assassin's Creed: Rogue

Assassin's Creed: Rogue

Nordamerika, 1752 - 1760 n. Chr.: Es gibt einige Überschneidungen zwischen den Geschichten von Assassin's Creed: Rogue und Assassin's Creed 3, da beide um die Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges stattfinden.

In Rogue spielen wir während des Siebenjährigen Krieges einen Assassinen namens Shay Cormac. Dieser erkennt all das Böse, was die Assassinen-Bruderschaft seiner Meinung nach repräsentiert, und stellt sich gegen seine einstigen Brüder und Schwestern. Seine Wandlung wird die Zukunft der amerikanischen Kolonien spürbar beeinflussen.

Assassin's Creed 3

Assassin's Creed 3

Amerika, 1754-1783 n. Chr.: Während der ersten Sequenzen von Assassin's Creed 3 übernehmen wir die Kontrolle über Haytham Kenway. Dann wechselt das Spiel in die Perspektive seines Sohnes Connor Kenway, der zu diesem Zeitpunkt noch ein Kind ist und später in der Amerikanischen Revolution kämpft.

Connors Ziel ist es, die Ungerechtigkeiten zwischen den verschiedenen Bevölkerungsschichten in Amerika zu bekämpfen. Er verbringt viele Jahre mit diesem Unterfangen und stoppt mehrere grausame Templer-Verschwörungen. Dabei trifft er auf Persönlichkeiten wie George Washington, Charles Lee und Benjamin Franklin.

Assassin's Creed: Unity

Assassin's Creed: Unity

Frankreich, 1789 -1794 n. Chr.: Die Französische Revolution im späten 18. Jahrhundert nimmt in Assassin's Creed: Unity an Fahrt auf. Unser Protagonist Arno Dorian wird fälschlicherweise für den Mord an François de la Serres, einem Templer-Großmeister, angeklagt und in die Bastille gebracht. Während des Sturms auf die Bastille gelingt es Arno zu fliehen. Er ist wild entschlossen, den Tod von François de la Serres aufzuklären, wodurch er in die immerwährende Fehde zwischen Templern und Assassinen gerät.

Assassin's Creed Syndicate

Assassin's Creed Syndicate

London, 1868 n. Chr.: Wir schreiben das 19. Jahrhundert im Viktorianischen Zeitalter. Die industrielle Revolution hat ihren Höhepunkt bereits erreicht, als die Geschwister Jacob und Evie Frye in der Stadt eintreffen. Das Leben dort ist geprägt von Ungerechtigkeit; die wenigen Reichen dominieren viele Arme und der Templerorden hat die Stadt fest im Griff, was die Zwillinge gedenken zu ändern.

In Assassin's Creed: Syndicate können wir Gestalten wie Charles Darwin, Karl Marx, Alexander Graham Bell, Charles Dickens und Queen Victoria antreffen.