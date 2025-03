Assassin's Creed Shadows: Versteck erklärt – alle Gebäude, Boni und besten Upgrades

Wir erklären euch, welche Gebäude sich am meisten lohnen.

In Assassin's Creed Shadows könnt ihr euer eigenes Versteck ausbauen und anpassen. Es gibt verschiedene Gebäude, die euch Vorteile im Spiel verschaffen – von mehr Ressourcen bis hin zu stärkeren Verbündeten. Während ihr einige Gebäude auf drei Stufen ausbauen könnt, bieten andere permanente Effekte ohne Upgrade-Option. Jedes Bauwerk trägt außerdem dazu bei, die Stufe eures Verstecks zu erhöhen, was zusätzliche Belohnungen freischaltet.

Bauplatz, Materialien und Freischaltung

Das Versteck schaltet ihr früh im Verlauf der Hauptquest frei. Es bietet euch eine großzügige Fläche, auf der ihr Gebäude frei platzieren und nachträglich verschieben könnt. Baumaterialien sind für den Bau und die Upgrades unerlässlich – ihr findet sie hauptsächlich in Burgen und Vorratslagern.

Zusätzlich könnt ihr in Kakuregas spezielle Aufträge annehmen, um Baumaterialien zu stehlen. Diese Aufträge beziehen sich immer auf die Provinz, in der sich das Kakurega befindet.

4:38 Assassin's Creed Shadows: Neue Details zum Hideout - So funktioniert das Assassinen-Versteck

Die Gebäude mit Upgrademöglichkeit könnt ihr von Anfang an im Versteck bauen. Für die anderen Gebäude und Dekorationen müsst ihr zuvor die entsprechenden Schemata bei Händler*innen erwerben oder in der Welt finden.

Während die meisten Bauwerke euch spielerische Vorteile bieten, dienen Dekorationen ausschließlich der optischen Gestaltung und beeinflussen weder die Stufe eures Verstecks noch gewähren sie spezielle Effekte.

Bau- und Upgrade-System

Ihr könnt die folgenden Gebäude im Versteck platzieren und bis zu Stufe 3 aufwerten:

Stall

Kakurega

Arbeitszimmer

Schmiede

Doujou

Zusätzlich gibt es fünf weitere Gebäude ohne Upgrade-Möglichkeit, die jedoch spezielle Effekte bieten:

Tempel

Schrein

Nando

Zashiki

Teezimmer

Darüber hinaus könnt ihr die Galerie, verschiedene Zimmer (klein, mittelgroß, groß) und diverse Dekorationen bauen, die die Stufe eures Verstecks erhöhen, aber keine direkten Effekte bieten.

Euer Versteck bietet genügend Platz, um alle Gebäude zu bauen.

Effekte der Versteck-Stufen

Mit jeder neuen Stufe eures Verstecks schaltet ihr zusätzliche Vorteile frei:

Stufe 2: Verfügbare Späher*innen bringen euch zum Jahreszeitenende Mon.

Verfügbare Späher*innen bringen euch zum Jahreszeitenende Mon. Stufe 3: Verlängert den Segen des Schreins um 15 Minuten.

Verlängert den Segen des Schreins um 15 Minuten. Stufe 4: Verfügbare Späher*innen bringen euch zum Jahreszeitenende Versteckressourcen.

Verfügbare Späher*innen bringen euch zum Jahreszeitenende Versteckressourcen. Stufe 5: Verringert in der Schmiede die Kosten für Gravuren um 20%.

Verringert in der Schmiede die Kosten für Gravuren um 20%. Stufe 6: Verfügbare Späher*innen bringen euch zum Jahreszeitenende Herstellungsmaterialien.

Verfügbare Späher*innen bringen euch zum Jahreszeitenende Herstellungsmaterialien. Stufe 7: Füllt Gesundheit und Adrenalin in "Kakurega"-Unterschlupfen und im Versteck auf.

Füllt Gesundheit und Adrenalin in "Kakurega"-Unterschlupfen und im Versteck auf. Stufe 8: Verfügbare Späher*innen bringen euch zum Jahreszeitenende Ausrüstung.

Verfügbare Späher*innen bringen euch zum Jahreszeitenende Ausrüstung. Stufe 9: Verringert in der Schmiede die Kosten für Verbesserungen um 20%.

Verringert in der Schmiede die Kosten für Verbesserungen um 20%. Stufe 10: Vorratslager enthalten nun auch Herstellungsmaterialien.

Gebäude und ihre Effekte

"Der Stall"

Stufe 1: Ihr könnt 2 Späher*innen einsetzen, um Vorratslager zu markieren, die am Ende der Jahreszeit Ressourcen liefern.

Ihr könnt 2 Späher*innen einsetzen, um Vorratslager zu markieren, die am Ende der Jahreszeit Ressourcen liefern. Stufe 2: Ermöglicht einen weiteren Späher/eine Späherin zur Markierung von Vorratslagern.

Ermöglicht einen weiteren Späher/eine Späherin zur Markierung von Vorratslagern. Stufe 3: Späher *innen schmuggeln 20% mehr Ressourcen aus Vorratslagern.

"Das Kakurega"

Stufe 1: Ein Späher/eine Späherin wird verfügbar. "Kakurega" gewähren Schnellreise, saisonale Aufträge und Vorräte.

Ein Späher/eine Späherin wird verfügbar. "Kakurega" gewähren Schnellreise, saisonale Aufträge und Vorräte. Stufe 2: Bietet saisonale Provinzgerüchte, die Sammelobjekte und einzigartige Schätze aufdecken. Ermöglicht das Entsenden von Späher*innen zur Aufhebung von Gebietsalarmen.

Bietet saisonale Provinzgerüchte, die Sammelobjekte und einzigartige Schätze aufdecken. Ermöglicht das Entsenden von Späher*innen zur Aufhebung von Gebietsalarmen. Stufe 3: Fügt weitere "Kakurega"-Orte in Japan hinzu und verringert die Freischaltungskosten um 30%.

Jede Stufe bringt euch neue Boni und lässt eure Versteck-Stufe steigen.

"Das Arbeitszimmer"

Stufe 1: Ein weiterer Späher/eine Späherin schließt sich der Liga an. Der Suchbereich für Quests ist um 25% reduziert.

Ein weiterer Späher/eine Späherin schließt sich der Liga an. Der Suchbereich für Quests ist um 25% reduziert. Stufe 2: Ein zusätzlicher Späher/eine Späherin tritt bei.

Ein zusätzlicher Späher/eine Späherin tritt bei. Stufe 3: Ein weiterer Späher/eine Späherin schließt sich an und der Suchbereich für Quests wird um 60% reduziert.

"Die Schmiede"

Stufe 1: Waffen und Rüstungen können auf Stufe 20 verbessert und zerlegt werden.

Waffen und Rüstungen können auf Stufe 20 verbessert und zerlegt werden. Stufe 2: Waffen und Rüstungen können auf Stufe 40 verbessert und mit nicht-legendären Gravuren versehen werden.

Waffen und Rüstungen können auf Stufe 40 verbessert und mit nicht-legendären Gravuren versehen werden. Stufe 3: Ermöglicht Verbesserungen bis Stufe 60 und die Verwendung legendärer Gravuren.

"Das Doujou"

Stufe 1: Verbündete können bis zum Rang eines Chuunin ausgebildet werden.

Verbündete können bis zum Rang eines Chuunin ausgebildet werden. Stufe 2: Ihr könnt zwei Verbündete gleichzeitig rufen.

Ihr könnt zwei Verbündete gleichzeitig rufen. Stufe 3: Verbündete können bis zum Rang eines Jounin ausgebildet werden.

Weitere Gebäude ohne Upgrades

"Der Tempel": Erhöht die erhaltene Erfahrung um 10%.

Erhöht die erhaltene Erfahrung um 10%. "Der Schrein": Beten verleiht für 15 Minuten einen Segen. Schrein-Segen-Effekte sind um 20% erhöht.

Beten verleiht für 15 Minuten einen Segen. Schrein-Segen-Effekte sind um 20% erhöht. "Das Nando": Das Ausruhen von Späher*innen in einem "Kakurega" kostet 30% weniger Ressourcen.

Das Ausruhen von Späher*innen in einem "Kakurega" kostet 30% weniger Ressourcen. "Das Zashiki": Der Effekt von Mahlzeiten wird um 20% erhöht.

Der Effekt von Mahlzeiten wird um 20% erhöht. "Das Teezimmer": Der Effekt von Mahlzeiten wird um 20% erhöht.

Empfehlungen für den Bau und Upgrades

Der Ausbau eures Verstecks ist ressourcenintensiv, daher lohnt es sich, strategisch vorzugehen. Hier sind unsere Empfehlungen:

Früher Fokus auf "Das Kakurega": Dieses Gebäude ist essenziell, um saisonale Aufträge zu erhalten und Schnellreisen freizuschalten. Der Ausbau auf Stufe 3 ermöglicht zusätzliche Orte und reduziert die Freischaltungskosten.

Dieses Gebäude ist essenziell, um saisonale Aufträge zu erhalten und Schnellreisen freizuschalten. Der Ausbau auf Stufe 3 ermöglicht zusätzliche Orte und reduziert die Freischaltungskosten. "Der Tempel" für schnelleren Fortschritt: Die Erhöhung der Erfahrung um 10% ist besonders zu Beginn des Spiels hilfreich, um rascher neue Fähigkeiten freizuschalten.

Die Erhöhung der Erfahrung um 10% ist besonders zu Beginn des Spiels hilfreich, um rascher neue Fähigkeiten freizuschalten. "Das Arbeitszimmer" für effizientere Quests: Ein verringerter Suchbereich spart euch Zeit bei der Suche nach Missionszielen. Der Ausbau auf Stufe 3 bietet die größte Zeitersparnis und zusätzliche Späher*innen.

Ein gezielter Ausbau der wichtigsten Gebäude kann euren Spielstil optimal unterstützen und euch langfristig Vorteile verschaffen. Andere Gebäude wie die Schmiede oder das Doujou entfalten ihren vollen Nutzen später, wenn ihr stärker werdet und eure Ausrüstung optimieren wollt.

Welche Gebäude habt ihr in eurem Versteck zuerst gebaut, und welche Upgrades findet ihr am nützlichsten? Teilt eure Tipps und Strategien gerne in den Kommentaren!