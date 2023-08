Assassin's Creed Unity-Fan findet nach 150 Stunden geheime Stealth-Animation

Diese AC Unity-Animation kannten viele Fans noch gar nicht.

Im Gegensatz zu Open World-Ablegern wie Origins oder Odyssey spielt Stealth im 2014 veröffentlichten Assassin's Creed Unity noch eine größere Rolle. Zu Arnos Schleichtrickkiste gehört dabei unter anderem das sogenannte "Blend In". Also ein spezieller Move, mit dem sich er Meuchelmörder in die Menschenmassen von Paris mischt und dabei für seine Feinde quasi unsichtbar wird.



Was ist neu? Ein Spieler und Reddit-User hat nun eine besonders seltene "Blend in"-Animation entdeckt, auf die er nach eigenen Angaben erst nach über 150 Stunden Spielzeit gestoßen sei:

Wie wir im oberen Reddit-Video sehen können, stellt sich Arno hier vor einen Holzkarren und tut so, als ob er einer Handvoll Bewohner*innen von Paris dabei hilft, das Vehikel zu reparieren.

In den Kommentaren unter dem Post stellt sich heraus, dass viele andere Fans den Move ebenfalls noch nicht kannten. Kein Wunder: Es gibt Spiel offenbar schlicht und einfach nur sehr wenige Stellen, an denen sich diese "Blend In"-Animation überhaupt triggern lässt.

Arnos häufigster "Blend In"-Move besteht wohl darin, dass sich der Assassine einfach zu einer Menschengruppe dazustellt und dadurch in der Menge verschwimmt. Dies können wir quasi an jeder erdenklichen Stelle auf den Straßen von Paris tun, um uns vor feindlichen Wachen zu verstecken.

Assassin's Creed Unity erschien im November 2014 für PS4, Xbox One und den PC, sorgte damals aber aufgrund der vielen Bugs und des fragwürdigen Einsatzes von Mikrotransaktionen für negative Schlagzeilen und erntete reichlich Kritik.

Im Kern handelt es sich bei Unity allerdings um ein großartiges Action-Adventure, das das klassische Assassin's Creed-Spielprinzip perfektioniert hat, also einen spannenden Mix aus Klettern, Stealth und Kämpfen liefert. Genau das erklärt auch Kollege Max in seiner GamePro-Kolumne, die wir euch weiter oben verlinkt haben.

Wie steht ihr zu Assassin's Creed Unity? Hat euch das Meuchelmörder-Abenteuer in Paris zum Release gefallen? Oder habt ihr heute sogar einen anderen Blick auf das Action-Adventure als damals?