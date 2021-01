Hässliche Kleidung? Kein Problem: AC Valhalla bringt beliebtes Feature zurück

Das Transmog-Feature kennt ihr vielleicht aus Onlinespielen wie Destiny 2. Dort ist es möglich, ein neues, besseres Item zu nutzen, dessen Aussehen dann aber zu verändern. Manche Spieler lieben beispielsweise den Look einer bestimmten Waffe, würden aber gerne eine stärkere nutzen. Per Transmog ist es dann möglich, dem neuen Item das Aussehen der geliebten Waffe zu verpassen. Das war auch in AC Odyssey möglich, in AC Valhalla aber nicht. Allerdings war es mal angekündigt.

AC Valhalla bringt Transmog

Ein Wunsch geht in Erfüllung: Daher wünschen sich manche Fans von Assassin's Creed Valhalla, dass ein Transmog-Feature eingeführt wird und Ubisoft hat die Bitten erhört. Die Entwickler erklärten Reddit-User BEmuddle, dass eine solche Funktion per Patch ins Spiel kommt. Nur gibt es derzeit noch keinen Zeitplan, wann es soweit ist.

In dem Statement heißt es:

"Vielen Dank, dass Sie den Ubisoft-Support kontaktiert haben. Erlauben Sie mir, mich für die Verzögerung bei unserer Antwort zu entschuldigen. Ich verstehe, dass Sie in einem Artikel gelesen haben, dass Spieler in der Lage sein werden, die Optik aller Rüstungen und Waffen, die sie erhalten haben, auszutauschen.



Wir können bestätigen, dass dieses Feature für Valhalla kommen wird, allerdings haben wir noch keinen Termin, wann genau es erscheinen wird. Für weitere Informationen würde ich vorschlagen, ein Auge auf die Ubisoft-Foren zu werfen."

Damit könnt ihr euch also darauf freuen, dass ihr in der Zukunft auch in AC Valhalla das Aussehen eurer Ausrüstung anpassen könnt.

Hier könnt ihr unseren Test zu Assassin's Creed Valhalla lesen:

600 15 Mehr zum Thema Assassin's Creed Valhalla im Test: Schmerzhaft wie eine Axt im Kopf

Wartet ihr auf das Transmog-Feature für AC Valhalla? Wie wichtig ist es euch, das Aussehen der Ausrüstung anpassen zu können?