In AC: Valhalla sind die Gesichter kaputt, Ubisoft verspricht Besserung

Habt ihr seit Patch 1.1.1 in Assassin's Creed Valhalla auch mit dem Problem zu kämpfen, dass die Gesichtsanimationen von Eivor und NPCs in den Cutscenes sehr seltsam aussehen? Ubisoft ist sich des Problems bewusst und hat bereits angekündigt, an einem Patch zu arbeiten.

Dieser soll auch Bugs im Fotomodus, fehlende Fische im Ozean und selbst Probleme beheben, bei denen manche Quests nicht fortgesetzt werden können.

Valhalla-Entwickler arbeiten an Bugfixes

Hier seht ihr eine Liste mit derzeit noch offenen Dingen, an denen die Entwickler arbeiten:

Probleme, die durch künftige Updates behoben werden sollen

Fische spawnen nicht an Küsten oder im Ozean

Rahmen im Fotomodus werden nicht auf Fotos angewandt

die Quest "Fishmonger" kann nicht beendet werden

Mehrere Quests können nicht fortgesetzt werden:

"A Cruel Destiny" / NPCs mischen sich während des Bosskampfes ein

"A Cruel Destiny" / NPCs mischen sich während des Bosskampfes ein kann Regale in "The Demon Odor" beim Tithe-Geheimnis nicht verschieben

kann "Dobby's Altar" nicht abschließen / Kann den Stoff nirgends finden

endgültiges Ordensmitglied wird nicht enthüllt, nachdem alle OOA-Mitglieder besiegt wurden.

Diamantenrunen-Slots auf anderen Ausrüstungsteilen als Torsos

mythische Ausrüstung wird beim Einlösen in Vinland herabgestuft

Probleme mit Lippensynchronisation / Mundbewegung während Dialogen seit Patch 1.1.1

Interaktion mit Tove nach Abschluss von "Carrying the Torch" / Tattoo-Shop nicht möglich



Probleme, die derzeit noch untersucht werden



Mehrere Quests können nicht fortgesetzt werden:

"A Brother's Keeper"

"Taken for Granted"

"The Seas og Fate"

"A Rivalry of Ages"

"A Sword-Shower in Anecastre" / Aelfred bewegt sich nicht

"The Big Finish" / Der Bosskampf kann nicht abgeschlossen werden?

"The Big Finish" / Das Quest-Ziel wird beim Liefern der Farbe nicht aufgewertet

"Walls and Shadows" / Ziel wird nicht aktualisiert

"Road to Hamartia" / Halfdan folgt dem Spieler nicht

"In Absence of an Ealdorman" / Questmarker fehlt

"In Absence of an Ealdorman" / Leiche fehlt in Roaring Meg's Spring

"In Absence of an Ealdorman" / Brosche vor Beginn der Quest eingesammelt

"Stench of Treachery" / Falsche Auswahl des Verräters

"Have you seen this man?"

"Clues and Riddles" / Interaktion mit Tür nicht möglich

"Defensive Measures" / Jotuns können Schild durchdringen

"War Weary" / Kann das Questgebiet nicht wieder betreten

"Blood from a Stone" / Ladung kann nicht bewegt werden

Rachequests sind schwer zu erkennen

Mehrere Probleme mit Ubisoft Connect-Herausforderungen, die nicht richtig verfolgt werden und Statistiken zeigen nicht die korrekten Informationen an



Wann der neue Patch für AC Valhalla kommt, ist noch nicht bekannt.

Stören euch die Gesichtsanimationen in Version 1.1.1 von AC Valhalla? Mit welchen Bugs habt ihr zu kämpfen?