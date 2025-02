Acht PS2 auf einen Schlag: Dieser Shop-Mitarbeiter hat mehrere Konsolen vor dem Schrott gerettet und damit "den Jackpot geknackt"

Das ist mal ein ordentlicher Stapel PS2-Konsolen! (Bildquelle: x3ma__ / Reddit)

Eine PlayStation bekommt sicherlich jede*r gern geschenkt – aber gleich acht!? Das ist mal wirklich eine Hausnummer und solch ein Glück hatte offenbar ein Shop-Mitarbeiter. Er rette acht PS2-Konsolen vor der Verschrottung und durfte mit ihnen aus dem Laden spazieren, bei dem er angestellt ist.

Acht PS2-Konsolen als indirektes Mitarbeitergeschenk

Darum geht's: Der User x3ma__ schreibt auf Reddit, dass er "den Jackpot geknackt hat". Damit meint er den Achter-Stapel PS2-Konsolen, den er mit nach Hause nehmen durfte. Dabei handelt es sich um etliche Slim-Modelle, die sich angeblich zum Großteil in einem "makellosen" Zustand befinden.

Das hat es damit auf sich: Der Grund, weshalb der Spieler die Konsolen mit nach Hause nehmen durfte, ist ein ganz simpler. Das Geschäft, in dem er arbeitet, nutzte sie als DVD-Player, um auf ausgestellten Fernsehern ein wenig Anschaumaterial abzuspielen. Die PS2-Konsolen befanden sich wohl noch im Inventar, DVD-Player hätten hingegen erst angeschafft werden müssen.

Da der Ausstellungsraum aufgelöst wurde, sollten die PS2-Konsolen verschrottet werden, der User meldete sich jedoch und durfte sie mitsamt vier Controllern und sämtlicher Kabelei mitnehmen. Eine der PS2-Konsolen möchte er auch behalten, die anderen werden hingegen an Sammler verkauft.

Ist das eigentlich legal?

Habt ihr einmal im Einzelhandel gearbeitet, wie beispielsweise Kollege Dennis, dann wird euch direkt auffallen, dass solch eine Schenkung im Grunde nicht rechtens ist. Sogenannte Compliance-Richtlinien sollen eigentlich verhindern, dass Mitarbeiter*innen materielle Zuwendungen von ihren Unternehmen erhalten, etwa um Korruption oder steuerliche Schlupflöcher auszuschließen.

Daher werden Ausstellungsstücke auch häufig verschrottet. In einigen Fällen wird aber auch "weggeschaut" oder die Geräte unter den Mitarbeiter*innen verlost. Schließlich können die unter Umständen noch Gebrauch davon machen, wodurch auch weniger Elektroschrott anfällt.

Streng genommen ist das Geschenk also illegal, weswegen der User auch nicht verrät, wo er arbeitet, praktisch eingehalten wird die Richtlinie aber eben nicht immer.

Mit der PS2 an einem HDMI-Fernseher zocken

Aber was lässt sich heutzutage noch mit einer PS2 anstellen? An einen modernen 4K-Fernseher kann sie sich ja nicht einfach mal so angeschlossen werden. Damit das geht, könnt ihr zum Beispiel zu Adaptern oder teuren Skalierern greifen:

PS2 mit HDMI an HD-TV: So schraubt ihr eure PlayStation auf bis zu 4K hoch von Chris Werian

Zudem gibt es Bluetooth-Adapter mit denen ihr auch PS4- oder PS5-Controller an der PS2 nutzen könnt und auch Memory Cards werden weiterhin angeboten. Fehlen eigentlich nur noch die Spiele und dahingehend könnte es für x3ma__ ein bisschen kritisch werden.

Slim-PS2s sind nicht unbedingt für ihren haltbaren Laser bekannt, aber er möchte jetzt auch erstmal nach und nach überprüfen, welche Konsolen denn überhaupt noch richtig laufen und welche Fehler aufweisen.

Was würdet ihr mit acht PS2-Konsolen machen? Nicht ernst gemeinte Antworten bevorzugt.