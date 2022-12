Dieses Action-RPG schickt uns auf Geisterjagd und ich würde am liebsten gleich loslegen

Der Trailer zu Banishers: Ghosts of New Eden gehört zu meinen persönlichen Game Award-Highlights. Von den actionreichen Kämpfen bis zur Geisterjagd-Story spricht mich alles daran an. Besonders groß ist meine Vorfreude aber auch, weil der Trailer mich sofort an ein anderes Spiel erinnert hat, das ich sehr gerne mag, nämlich Vampyr. Mit diesem Titel habe ich festgestellt, dass DON'T NOD nicht nur reine Story-Spiele wie Life is Strange kann, sondern eben auch actionreiche RPGs.



Vampyr bietet richtig schön schaurige Urban Fantasy und lässt uns einen Arzt spielen, der Menschen rettet, und gleichzeitg ein Vampir ist, der... nun ja: Menschen aussaugt . Anteas Schicksal klingt für mich nach einem ganz ähnlichen Konflikt und ich hoffe wirklich, dass der Titel in dieselbe Kerbe schlägt, mich mit seinen moralischen Entscheidungen genauso packen kann und dabei ein solides Action-Gerüst mitbringt.