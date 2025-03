Activision ist jetzt anscheinend alles egal und sie machen KI-Werbung für Spiele, die es gar nicht gibt

Hier seht ihr die KI-Werbung für das nicht existente Guitar Hero Mobile.

Eines der umsatzstärksten und größten Gaming-Unternehmen will es sich offenbar nicht leisten, echte Künstler*innen für ihre Arbeit zu bezahlen. Stattdessen setzt Activision auf generative KI, um beispielsweise Bilder für Mikrotransaktions-Bundles zu erstellen. Ein sechsfingriger Nikolaus in Call of Duty hat bereits für Furore gesorgt.

Jetzt wird es aber noch wilder – viel wilder: Gleich dreimal hat der Konzern in letzter Zeit Werbungen verbreitet, die nicht nur eindeutig KI-generiert waren, sondern auch noch Produkte bewerben, die es einfach überhaupt nicht gibt.

Activision bewirbt ein neues Call of Duty, ein neues Crash Bandicoot und Guitar Hero Mobile – aber nichts davon existiert

Was ist hier los? Auf Instagram hat der Call of Duty-Entwickler Werbung veröffentlicht, die wir so wirklich noch nie gesehen haben. Vor allem, weil sie so dreist daherkommt, und zwar doppelt und dreifach.

Die Bilder sind offensichtlich KI-generiert: Die Boxentürme sehen aus wie eine Ausgeburt der Hölle, das Publikum macht auch keine bessere Figur und vor allem lässt die Band zu wünschen übrig: Es gibt keinen Drummer, aber dafür vier Gitarrist*innen. Aber sei's drum, immerhin ist das hier ja Guitar Hero Mobile.

Aber das Spiel gibt es gar nicht: Obwohl Activision in dem Instagram-Post schreibt "Guitar Hero goes mobile" und auch einen Link zu einem Store präsentiert, handelt es sich bei der ganzen Angelegenheit um einen Fake. Es gibt kein Spiel, das Guitar Hero Mobile heißt.

Ihr kommt nach dem Klick auf den Link zwar zu einem Store, aber auch der ist einfach nur ein Fake. Wählt ihr "Installieren" aus, bekommt ihr endlich die Nachricht, dass es sich hierbei gar nicht um ein echtes Spiel handelt, aber immerhin bald eins sein könnte. Vorausgesetzt, das Interesse stimmt und genau das soll dann mit einer kleinen Umfrage abgefragt werden:

Activisions Fake-KI-Werbung führt zu einer Umfrage.

Wenn ihr also Lust auf ein KI-generiertes Guitar Hero auf dem Handy habt, solltet ihr das Activision dringend wissen lassen. Falls Guitar Hero nicht euer Ding ist, gibt es zum Glück aber auch noch ein paar andere Möglichkeiten.

Noch zwei weitere Fake-Games hat der Konzern nämlich bereits beworben. Da wäre zum Beispiel der Call of Duty-Zombie Defender. Die ebenfalls KI-generierte Werbung führt zu einer genauso gefaketen Shop-Seite für ein Spiel, das es gar nicht gibt:

Last, but not least spielt Activision auch noch mit den Gefühlen der Crash Bandicoot-Fans. Das ominöse Crash Bandicoot Brawl oder Crash Team Brawl (so sicher scheint sich Activision da selbst nicht zu sein) wurde ebenfalls von Activision mit KI-generierter Werbung auf Insta angepriesen, obwohl es das überhaupt nicht gibt:

Wir sind wirklich gespannt, ob sich genug Leute finden, die an den Umfragen teilnehmen und nicht so genervt, enttäuscht oder entsetzt von der ganzen Aktion sind, dass sie tatsächlich positives Feedback geben. Sollte irgendwann wirklich eines dieser drei Spiele angekündigt und veröffentlicht werden, wissen wir zumindest, dass sich sogar solche Herangehensweisen auszuzahlen scheinen.

Bis dahin können wir uns immerhin über die kuriosen Hintergrund-Figuren in der Crash-Werbung amüsieren.

Was haltet ihr davon, Werbung für Fake-Games präsentiert zu bekommen, die dann auch noch mit Hilfe von KI generiert wurden?