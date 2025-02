Activision gesteht auf Steam ein, was die Community schon lange ahnte: Sie benutzen bei Call of Duty generative KI für Grafiken

Ein sechs-fingriger Zombie weckte das Misstrauen der Community. Nun offenbart Steam die Wahrheit: Call of Duty beinhaltet Kunst, die von generativer KI erstellt worden ist. (Bildquelle: Activision)

Es ist nur ein Satz, der seit Neuestem ganz unten auf der Steamseite von Call of Duty prankt. Doch er bestätigt langgehegte Befürchtungen der Community:

Activision Blizzard gesteht damit ein, was viele seit einigen Monaten bereits vermuteten. Die Inhalte von Call of Duty: Black Ops 6 entstehen nicht ausschließlich durch Menschenhand, sondern dahintersteckt auch generative KI.

Zudem erfüllen sie jetzt die Kennzeichnungs-Auflagen bezüglich KI von Steam. Die Pflicht wurde durch Valve Anfang 2024 auf der führenden digitalen Vertriebsplattform für PC-Spiele eingeführt.

Was ist generative KI? Bei sogenannter generativer Künstlicher Intelligenz handelt es sich um Computer-Modelle, die einem speziellen Zweck dienen: Sie erzeugen neue Inhalte in Form von Text, Audio, Bildern oder Videos. Hierfür wurden sie vorher mit Milliarden an Inhalten des jeweiligen Mediums gefüttert, um sie zu trainieren.

Deshalb steht der Einsatz generativer KIs auch immer wieder in der Kritik. Er hat nicht nur das Potenzial, menschliche Arbeit zu ersetzen, sondern basiert auf geschaffenen Werken von Künstlern, Autoren, Komponisten, Musikern oder Filmemachern, ohne dass diese zwangsläufig entlohnt wurden (via SAP und Computerweekly).