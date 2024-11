Adventskalender 2024 - Vom 1. bis zum 24. Dezember täglich wertvolle Top-Preise gewinnen!

Alle Jahre wieder kommt unser großer Adventskalender und auch 2024 ist es wieder soweit. Zahlreiche Hardwareanbieter und Publisher haben uns wertvolle Preise zur Verfügung gestellt, die wir an euch weiter verlosen.

Vom 1. bis zum 24. Dezember 2024 gibt’s daher täglich großartige Preise im Gesamtwert von über 15.000 Euro zu gewinnen!

Was für Preise gibt es? Rechnet mit wertvollen Sachpreisen, die alle Gamer-Herzen höher schlagen lassen. Was es zu gewinnen gibt, offenbart sich aber immer nur am Tag der Verlosung. Immerhin bekommt ihr jeweils noch einen kleinen Teaser zum Preis des nächsten Tages.

Wie nehme ich am Gewinnspiel teil? Um einen Preis zu gewinnen, müsst ihr einfach nur das Teilnahmeformular am unteren Ende des jeweiligen, aktiven Kalendertürchens ausfüllen!

Kleiner Tipp: Als eingeloggte User auf den Seiten von GameStar oder GamePro ist es nicht nötig, eure Daten jedes Mal neu einzugeben. Unser System trägt sie vielmehr automatisch ein, sofern ihr eure Daten im User-Kontrollzentrum auf der Seite hinterlegt habt.

Gewinner werden jeweils zeitnah per Mail benachrichtigt. Checkt also regelmäßig eure Mails! Hier geht es zu den genauen Nutzungsbedingungen für unsere Gewinnspiele.

Hinweis zum Gewinnspielversand: Alle eure Daten werden ausschließlich für das Gewinnspiel erhoben und danach wieder gelöscht. Eine Weitergabe an Dritte findet nur im Rahmen des Versands des Gewinns statt, entweder an den jeweiligen Gewinnspielpartner bzw. für die physische Auslieferung, an den Versandpartner des Gewinns.

Was gibt es für GameStar Plus?

Alle teilnehmenden Plus-User haben eine Chance auf einen zusätzlichen Gewinn. Dieses Jahr gibt’s ein kolossales Legoset, nämlich Saurons schwarze Festung Barad-dûr aus der Herr-der-Ringe-Serie im Wert von 449,99 €! Selten lohnte sich ein GamesStar-Plus-Abo mehr!

Dieses epische Legoset müsst ihr einfach haben. Und hier gibt’s das Set für Plus-User als Sondergewinn!

Was ihr dafür tun müsst? Loggt euch einfach mit eurem Plus-Account ein und nehmt an mindestens einem Türchen im Adventskalender 2024 teil. So qualifiziert ihr euch automatisch für diese zusätzliche Auslosung. Die GameStar Plus Abos findet ihr hier. Schließt doch noch schnell ein Abo ab und gewinnt mit etwas Glück gleich noch mehr!

Fragen & Antworten

Warum taucht bei mir die Meldung »Sie haben bereits teilgenommen auf«?

Gemessen an den Teilnehmerzahlen taucht dieser Fehler nur in kleinem Umfang auf. Nach unserer Recherche hat das mit dem notwendigerweise eingesetzten Spam-Schutz vor ungewollter Massenteilnahme zu tun.



Helfen kann es, die Cookies im Browser zu löschen, den Browser zu wechseln oder testweise eine andere Internetverbindung (beispielsweise Handynetz statt DSL/Kabel oder umgekehrt) zu nutzen. In der Regel erscheint diese Fehlermeldung, wenn mehrere teilnehmende Nutzer dieselbe IP-Adresse (Uni, WG, Familie, etc.) verwenden.

Wo und wann werden die Gewinner bekannt gegeben?

Wir ziehen gesammelt jeweils die Gewinner einer Woche und geben sie hier in diesem Artikel (in einer Tabelle unten) jeweils ungefähr wöchentlich bekannt.

Die Ausnahme dazu machen die Gewinner der letzten Adventswoche. Diese werden aufgrund der Weihnachtsfeiertage voraussichtlich erst in den ersten Wochen des neuen Jahres gezogen und verkündet.

Darauf folgt eine persönliche Gewinnbenachrichtigung an die bei der Teilnahme angegebene E-Mail-Adresse mit Details oder manchmal auch Fragen zum Versand (manche Gewinne kommen aufgrund ihrer Größe per Spedition).

Was passiert mit meinen Daten?

Die angegebenen Daten werden unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ausschließlich für die Zwecke dieses Gewinnspiels elektronisch verarbeitet und genutzt. Weitere Details gibt es in unserer Datenschutzerklärung.

Was gilt es bei der Teilnahme aus der Schweiz zu beachten?

Obwohl es sich eindeutig um Gewinnspielpreise handelt, kennt der Schweizer Zoll unseren Erfahrungen nach keine Ausnahmen in dieser Hinsicht und erhebt spürbare Nachzahlungen (mit Gebühren teils bis zu ca. 10 Prozent des Warenwertes/UVP) bei Einfuhren in die Schweiz. Bei den häufig sehr hohen Werten der Einzelgewinne können wir das leider nicht selbst abdecken.

Um unsere geschätzten User aus der Schweiz aber trotzdem teilnehmen zu lassen, haben wir uns für folgendes Vorgehen entschieden: Wenn wir einen Gewinner aus der Schweiz ziehen, fragen wir diesen zunächst, ob er bereit ist, den Gewinn anzunehmen, auch wenn er dafür eventuell Zollgebühren nachzahlen muss. Sollte das nicht der Fall sein, ziehen wir erneut einen Gewinner für den jeweiligen Tag.

Kann ich meine Teilnahme nachträglich per E-Mail, Facebook, PM usw. einreichen?

Bedauerlicherweise nein. Aus Gründen der Chancengleichheit und der Durchführbarkeit ist die Teilnahme ausschließlich über das Online-Formular des Adventskalenders möglich.