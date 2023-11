Alan Wake 2: Bolzenschneider finden - So bekommt ihr das Werkzeug und öffnet verschlossene Tore

Bis ihr euch den Bolzenschneider schnappen könnt, müsst ihr erst mal abwarten.

In Alan Wake 2 steht ihr öfter mal vor verschlossenen Toren. Die lassen sich nach klassischer Survival-Horror-Art mit einem Bolzenschneider öffnen. Aber bis ihr den mal findet, habt ihr euch bestimmt schon dreimal gefragt, ob ihr ihn nicht übersehen habt. Wir verraten euch, wo ihr das Werkzeug herbekommt.

Hier findet ihr den Bolzenschneider in Alan Wake 2

Falls ihr euch fragt, was ihr tun müsst, um das Werkzeug zu bekommen, ist die Antwort höchstwahrscheinlich erst mal: euch gedulden. Habt ihr die entscheidende Stelle erst mal erreicht, ist es nicht schwierig, euch den Bolzenschneider zu schnappen, aber ihr bekommt ihn eben erst ziemlich spät im Spiel.

Ihr müsst erst mal bis zum fünften Kapitel von Saga, namens "Old Gods" abwarten. In diesem Abschnitt will die FBI-Agentin Tor und Odin treffen und landet im Wellness-Center. Dort findet sie nach einiger Action einen Übergang. Hier muss ein Generator eingeschaltet und ein Schalter betätigt werden. Das legt einen neuen Weg frei, der euch weiterbringt.

In diesem Schrank findet ihr den Bolzenschneider.

Danach müsst ihr einen Ausweg aus einer Art Loop-Abschnitt finden. Danach erreicht Saga einen Raum mit einem Gitter-Schrank, in dem der Bolzenschneider bereits zu sehen ist; allerdings ist dieser zunächst mal verschlossen.

Um ihn zu bekommen, legt ihr einfach den Lichtschalter um, wodurch ein neuer Raum auftaucht. Hier müsst ihr noch mal die Szene mit einem Schalter ändern, damit ihr in einer Schreibtischschublade den passenden Schlüssel finden könnt. Kehrt jetzt wieder mithilfe des entsprechenden Schalters zum Schrank zurück und holt euch den Bolzenschneider.

Braucht ihr noch mal eine Auffrischung der Story von Teil 1? Hier ist eine Zusammenfassung:

2:52 Alan Wake 2 - Neues Video fasst die Geschichte des Vorgängers für euch zusammen

Jetzt bekommt ihr nicht nur eine Trophäe, sondern könnt auch einige Tore öffnen, die vorher verschlossen geblieben sind. Bei Alan ist es übrigens ganz ähnlich mit dem Schraubenzieher.

Na, habt ihr schon gedacht, dass ihr das Werkzeug verpasst habt, obwohl ihr einfach noch nicht an der richtigen Stelle wart oder habt ihr einfach den Schlüssel nicht gefunden?