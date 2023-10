Alan Wake 2-Spielzeit: Für das neue Horror-Highlight braucht ihr doppelt so lang wie für den Vorgänger

Wie lang ihr euch mit dem Spiel beschäftigt, kann variieren. Wir verraten euch, warum.

Heute hat das Warten für Alan Wake-Fans endlich ein Ende: Die Fortsetzung zum ersten Teil aus dem Jahr 2010 ist für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen. Das lang erwartete Sequel konnte bei den internationalen Kritiken richtig gute Wertungen einheimsen und wird euch außerdem auch eine ganze Weile beschäftigen. Wir verraten euch, wie viel Zeit ihr einplanen müsst und warum das variieren kann.

Spielzeit: So lang braucht ihr für Alan Wake 2

Die kurze Antwort: Wollt ihr die Story des Mystery-Horrors beenden, dann solltet ihr auf jeden Fall um die 20 Stunden dafür einplanen.

Wir erinnern uns: Beim ersten Spiel der Reihe waren es noch gute zehn Stunden. Allerdings kann eure individuelle Spielzeit von Teil zwei unterschiedlich ausfallen und das hat folgende Gründe:

Zunächst mal bietet Alan Wake 2 einige Nebenaufgaben, die rein optional sind. Daneben empfehlen wir aber auch, euch wirklich eingehend mit der Welt zu befassen, Dokumente zu lesen, gut zu erkunden und beispielsweise TV-Spots anzuschauen, weil das alles so viel zum großartigen Worldbuilding beiträgt.

Bevor ihr loslegt, solltet ihr übrigens noch mal die Story von Teil 1 auffrischen, beispielsweise mit diesem Video:

2:52 Alan Wake 2 - Neues Video fasst die Geschichte des Vorgängers für euch zusammen

Außerdem dürfte auch der Schwierigkeitsgrad einen Einfluss auf euer Tempo haben. Zwischen "Story" und "Normal" gibt es nämlich einen wirklich erheblichen Unterschied. Während Ersterer ein echter Easy-Mode ist, mit dem ihr euch ganz entspannt und flott durch die Actionpassagen ballern könnt, müsst ihr auf "Normal" schon mit euren Ressourcen haushalten. Gegner halten wirklich wesentlich mehr aus.

Neben diesen beiden Schwierigkeitsgrad gibt es noch einen höheren, den wir allerdings noch nicht getestet haben.

Ihr könnt also, falls ihr euch eingehend mit der Welt beschäftigen und die Level auführlich abgrasen (und auf den höheren Schwierigkeitsgraden spielen wollt), noch mal ein paar Stündchen draufrechnen. Spielt ihr dagegen im Story-Modus und seid eher zügig und nicht ganz so gründlich unterwegs, könnt ihr dagegen was abziehen.

Wie wollt ihr das Spiel zocken: ganz gemütlich und dabei möglichst alles absolvieren, nur die Hauptstory oder komplett, aber mit Guides, damit's nicht so lang dauert?