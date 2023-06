Alan Wake 2: Das 'bestaussehende' Spiel 2023 zeigt neues Gameplay

Alan Wake 2 sieht im neuen Trailer wirklich sehr gut aus.

Die Entwickler*innen von Alan Wake 2 haben sehr selbstbewusst geäußert, dass sie denken, sie haben das bestaussehende Spiel im Jahr 2023. Ob sie dieses Versprechen wirklich halten können, gerade da auch Titel wie Spider-Man 2 erscheinen, muss sich noch zeigen.

Ein neuer Trailer, der während des Summer Game Fests gezeigt wurde und Gameplay zeigte, machte optisch jedenfalls wirklich ordentlich Eindruck.

Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

3:13 Alan Wake 2 - Neues Gameplay vom Summer Game Fest

Sam Lake verrät mehr über die Mechaniken des neuen Spiels

Zudem wurden wir von Schöpfer Sam Lake höchstpersönlich mit einigen Neuigkeiten über den neuen Horror-Thriller von Remedy versorgt. Er betrat die Bühne beim live vor Ort in Los Angeles statffindenden Summer Game Fest.

Dabei verriet er uns, dass wir im neuen Alan Wake tatsächlich zwei Charaktere spielen und auch zwischen ihnen hin- und herwechseln können. Bei einem handelt es sich logischerweise um den aus Teil 1 bekannten Alan Wake, die andere Hauptrolle übernimmt eine neue Protagonistin, die FBI-Agentin Saga Anderson.

Hier erfahrt ihr, was außerdem beim Summer Game Fest gezeigt wurde:

Mehr zum Thema Showcase im Liveticker: Livestream, Uhrzeit und alle bekannten Infos von Eleen Reinke

Wir können frei zwischen den Charakteren wechseln

Der Entwickler verrät darüber:

Wir öffnen die Erfahrung, sodass ihr hineinhüpfen könnt und Alan Wake in den Dunklen Orten spielt, während er versucht, einen Weg hinaus zu finden und ihr könnt zu Saga im Pazifischen Nordwesten wechseln. Ihr könnt frei zwischen ihnen wechseln.

Der Entwickler erklärt, dass es keine richtige oder falsche Art gebe, das Spiel zu spielen - also, wann ihr in die Rolle welchen Charakters schlüpft. Beide haben ihre eigenen Missionen in düsteren Welten und ihre Parts sind 50:50 aufgeteilt. Das Gameplay soll mehr in Richtung Survivalhorror gehen als noch beim ersten Alan Wake und sowohl Third Person-Shooter-Mechaniken als auch Ermittlung beinhalten.

Wir haben außerdem erfahren, dass wir kein Vorwissen aus dem ersten Teil brauchen, um den zweiten zu verstehen. Es soll sich zum einen um eine Fortsetzung handeln, aber auch als Standalone-Erfahrung funktionieren. Lake erklärt, dass das Übernatürliche auch für Saga völlig neu sei und sie erst herausfinden müsse, wie sie überleben kann.

Wie gefällt euch das neue Gameplay? Glaubt ihr, die Entwickler*innen können ihr ambitioniertes Versprechen in Sachen Optik halten? Und was haltet ihr von den zwei Hauptpersonen?