Eiskugel für 50 Cent bei Aldi - Supermarkt verspricht das günstigste Eis Deutschlands: In diesen Städten bekommt ihr es

Like Ice in the Sunshine: Im Sommer ein Eis essen ist mittlerweile ein ganz schön teures Unterfangen.

Falls ihr euch ab und zu schlecht fühlt, wenn ihr ein Eis für horrende Summen kauft, haben wir gute Nachrichten für euch: Eine neue Werbeaktion von Aldi bietet nicht nur sehr günstiges Eis an, der Konzern spendet den Erlös davon auch noch für einen guten Zweck. Die Aktion ist aber sowohl räumlich als auch zeitlich stark begrenzt.

Eis für nur 50 Cent pro Kugel: Aldi bietet Eis zum Kampfpreis an und spendet die Erlöse

Darum geht's: Wer heute ein Eis essen gehen will oder sich eine Waffel mit mehreren Kugeln beim Eiswagen gönnt, landet sehr schnell bei Preisen um die 5 Euro. Das war früherTM natürlich bei Weitem noch nicht so teuer und genau auf diese Nostalgie und den leeren Geldbeutel vieler Leute setzt Aldi.

Die Discounter-Kette rührt die Werbetrommel, und zwar für die eigenen Eissorten. Gleichzeitig sollen einige Menschen in ausgewählten Städten zurück in die Lage versetzt werden, sich eine Kugel Eis zum Preis von nur 50 Cent zu gönnen – umgerechnet nur eine Mark! Und dann auch noch am Eiswagen. Mehr Nostalgie geht ja wohl kaum.

Angeboten werden die günstigen Eiskugeln allerdings leider nicht dauerhaft im Sortiment, sondern nur als sehr kurzfristige Aktion an wenigen Tagen in einigen wenigen Städten. Es wäre ja sonst auch zu schön gewesen. Wollt ihr euch mal wieder ein echt günstiges Eis gönnen, müsst ihr euch hier hinbewegen:

2. Juli : Essen, Korthover Weg 57–59

: Essen, Korthover Weg 57–59 3. Juli : Düsseldorf, Ahnfeldstraße 8–10

: Düsseldorf, Ahnfeldstraße 8–10 8. Juli : Hamburg, Langenhorner Chaussee 579

: Hamburg, Langenhorner Chaussee 579 8. Juli : München, Frankfurter Ring 19

: München, Frankfurter Ring 19 10. Juli : Leipzig, Braustraße 26

: Leipzig, Braustraße 26 10. Juli: Mainz, Bürgermeister-Alexander-Straße 9

Welche Sorten gibt es? Im Aldi-Eiswagen sollen viele Klassiker wie Vanille, Schokolade oder Stracciatella angeboten werden, aber zum Beispiel auch Nuss-Nougat oder vegane Sorten. Selbstverständlich handelt es sich bei dem kompletten Sortiment um die Aldi-Hausmarke Mucci, die ihr auch so im Discounter findet.

Eisbecher wie Spaghetti-Eis oder Banana-Split soll es ebenfalls geben. Die kosten dann allerdings 2,50 oder 2,20 Euro, wie unter anderem Chip berichtet. Die Seite beruft sich auf eine aktuelle Pressemitteilung, die bei Aldi auf den Seiten mit allen Pressemitteilungen aber aktuell (noch) nicht auffindbar ist.

Alles für den guten Zweck: Die gesamten Erlöse der Verkäufe aus diesen Tagen gehen laut Aldi an die lokalen Tafeln. Da wirkt es natürlich umso trauriger, dass die Aktion nur so kurz und an so wenigen Orten stattfindet. Auch der Zeitrahmen ist mit einer Dauer von 14 bis 18 Uhr leider arg begrenzt. Angesichts dessen, dass die Einnahmen gespendet werden, ist der Preis natürlich auch ein zweischneidiges Schwert.

Was haltet ihr von der Aktion?