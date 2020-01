Switch für PC-Spiele auf der CES 2020 vorgestellt

Im Rahmen der CES 2020 hat Hardware-Hersteller Alienware einen neuen Gaming-Prototypen mit dem Namen Concept UFO präsentiert, bei dem wir beim ersten Anblick unweigerlich an die Nintendo Switch erinnert wurden.

Im Gegensatz zu Nintendos Handheld soll eine mögliche finale Version von Concept UFO jedoch PC-Spiele unterwegs spielbar machen.

Nach einem Bericht der Seite CNET konnten Besucher der CES 2020 die Konsole vor Ort sogar ausführlich testen. Auch eine erste Einschätzung der Kollegen gibt es, nach der der Prototyp im Vergleich zu anderen vorgestellten Hardware-Konzepten bereits in der Entwicklung weit fortgeschritten wirkt.

Tablet + Controller: Gleich der Switch, besteht der Prototyp aus einem kleinen Tablet (hier: Windows 10) samt zweier abnehmbarer Controller, die zusammengesteckt ein großes Gamingpad ergeben. Der Handheld kann zudem die Inhalte über einen größeren Bildschirm, einen TV oder einen Monitor, ausgeben.

Eine weitere Ähnlichkeit zur Switch besteht darin, dass ihr den Handheld via Ständer aufrecht auf dem Tisch platzieren könnt.

We're always pushing what's possible in the realm of gaming. Introducing our newest gaming innovation, #ConceptUFO. Watch the official unveiling on Jan. 7 at 10 a.m. PST. #CES2020 https://t.co/lNV4TM1eXe pic.twitter.com/6TwCI9nfc1