Spieler findet alte Grafikkarte bei seinem Vater und bekommt sie daraufhin geschenkt - fragt sich, was er damit machen kann, und es gibt eine ganz schlechte Nachricht

So sieht die Oldschool-GPU des Vaters aus (Spoiler: viel kann sie nicht mehr) (Bild: reddit.com/user/urgeekydude/).

Wenn ihr alte Hardware findet, kann sich das durchaus lohnen. Manches ist ein echtes Sammlerstück und viel Geld wert. Anderes dient nur noch dazu, in nostalgischen Erinnerungen zu schwelgen. Die Grafikkarte, die ein PC-Spieler bei seinem Vater gefunden und dann geschenkt bekommen hat, zählt eher zu letzterem.

Geschenkte Grafikkarte haut heute leider niemanden mehr vom Hocker

Auf Reddit schreibt urgeekydude, er habe "im Labor" seines Vaters eine alte Grafikkarte gefunden und sie im Anschluss geschenkt bekommen. Aber es gibt gleich mehrere schlechte Neuigkeiten dazu: Der Vater hatte selbst irgendwelche Probleme mit der GPU und es handelt sich um ein wirklich in die Jahre gekommenes Modell.

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Die GeForce 9600 GT wurde nämlich schon im Jahr 2008 veröffentlicht und kommt gerade mal auf 512 MB VRAM, also nur ein halbes Gigabyte. Das heißt, sie wurde vor sage und schreibe 18 Jahren veröffentlicht. Aber selbst damals handelte es sich dabei eher um eine Mittelklasse-GPU als um eine High End-Grafikkarte.

Da es sich bei dem Fund um die erste eigene GPU der Person handelt, ist die Freude darüber erst einmal relativ ungetrübt und in erster Linie wird danach gefragt, um was für eine Grafikkarte es sich dabei überhaupt handelt.

Die Person ist durch die Namensgebung irritiert und wundert sich, dass weder RTX noch GTX auf der GPU steht. Vor allem stellt sich aber natürlich die Frage, ob darauf überhaupt noch ein paar Spiele laufen, oder ob die Grafikkarte mittlerweile einfach zu alt ist.

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Wir würden eher zu letzterem tendieren und die allermeisten Kommentare stimmen in den Tenor mit ein. 18 Jahre sind in Hardware-Entwicklungen eine wirklich lange Zeit.

Die leistungsfähigste Grafikkarte hat mittlerweile 64 Mal so viel Videospeicher und unter Windows 11 funktioniert sie womöglich gar nicht mehr, wie ein anderer User schreibt.

Aber nichtsdestotrotz kann das gute Stück natürlich einfach eingerahmt und als coole, nostalgische Erinnerung (aber dann wohl eher für den Vater) genutzt werden – oder in einem Retro-Build.

Unter Windows 10 soll es auch noch die passenden Treiber geben und theoretisch dürfte auch noch so etwas wie Crysis darauf laufen. Wenn auch nur in unter 30 FPS, in niedriger Auflösung und nicht mit allen Details.

Was war eure erste eigene Grafikkarte, könnt ihr euch daran noch erinnern?