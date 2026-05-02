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Neue Spiele im Mai - Vorschau-Video für PC und Konsolen

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Neue Spiele im Mai - Vorschau-Video für PC und Konsolen

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Christian Fritz Schneider, Rémy Bournizel
02.05.2026 | 09:00 Uhr

In der Monatsvorschau liefert euch unser Redakteur Christian Fritz Schneider einen Ausblick auf die kommenden Spiele, die im Mai 2026 für PC, PlayStation, Xbox und Switch veröffentlicht werden.
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