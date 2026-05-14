Glückspilz findet Game Boy-Sammlung für 42 Euro auf Facebook – der Retro-Schatz ist locker mehr als das 20-fache wert

Ein Facebook Deal, der vielleicht sogar zu gut ist, um wahr zu sein.

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Stephan Zielke
14.05.2026 | 18:05 Uhr

Allein so viele Konsolen für unter 50 Euro zu bekommen ist ein echter Glücksgriff. Allein so viele Konsolen für unter 50 Euro zu bekommen ist ein echter Glücksgriff.

Retro Gaming ist eine teure Angelegenheit geworden. Auf eBay und Co. bezahlt man horrende Preise. Echte Schnäppchen macht man meist nur noch auf Flohmärkten oder Kleinanzeigen. Irgendwo liegt ein Karton voller alter Konsolen, niemand weiß, was das Zeug wert ist – und man selbst schnappt ihn sich für ein paar Euro.

Zu gut, um wahr zu sein?

Ein Nutzer zeigt im Subreddit r/Gameboy seinen angeblichen Fund von Facebook Marketplace: mehrere Game Boys, eine PSP und eine ganze Sammlung an Spielen – für umgerechnet rund 42 Euro. Nun fragt er, was das alles eigentlich wert ist.

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Schon einzelne Spiele bringen ordentlich Geld. Pokémon Gold liegt lose oft bei rund 50 Euro, mit Verpackung sind sogar mehrere hundert drin. Auch Titel wie Castlevania: Circle of the Moon oder Harvest Moon gehen problemlos für einen Zwanni weg. Damit hat er den Kaufpreis schon locker wieder drin.

Der eigentliche Wert steckt aber in den Konsolen. Zwei Game Boy Color, zwei Game Boy Advance und eine PSP in gutem Zustand können zusammen schnell in Richtung vierstelliger Beträge gehen. Allein ein gut erhaltener Game Boy Color kratzt bereits an der 200-Euro-Marke.

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Kurz gesagt: Selbst grob überschlagen, knackt der Fund locker die 1.000-Euro-Marke.

„Die hätten es dir auch schenken können“

Mit ein wenig Neid schauen die anderen User auf diesen Fund.

Ich wäre selbst hingeflogen, wenn ich das für 200 Dollar gesehen hätte. Geschweige denn für 50.

Doch nicht alle feiern den Deal. Einige Nutzer vermuten, dass es dem Käufer nur ums Weiterverkaufen geht und da wenig Leidenschaft fürs Retro-Gaming herrscht:

So wie du fragst, bist du wahrscheinlich ein Scalper und nicht jemand, der das wirklich nutzen will.

Dazu kommt Skepsis, ob der Deal überhaupt echt ist. Für viele wirkt das Ganze einfach zu günstig.

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Solche Funde werden immer seltener

Ganz ausgeschlossen ist so ein Glücksgriff allerdings nicht.

Einige Nutzer berichten, dass sie selbst schon ähnliche Sammlungen kostenlos oder für kleines Geld bekommen haben – etwa bei Haushaltsauflösungen oder Recyclinghöfen.

Es gibt definitiv Leute, denen das egal ist. Die hätten das Zeug sonst einfach weggeworfen.

Trotzdem sind sich viele einig: Solche Deals sind heute deutlich seltener geworden.

Gerade seit der Pandemie hat sich der Retro-Markt stark verändert. Preise sind gestiegen, immer mehr Menschen kennen den Wert alter Konsolen – und echte Schnäppchen verschwinden schneller als früher.

Habt ihr selbst schon mal so einen Glücksgriff gemacht?

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