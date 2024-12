"Ich vermisse die frühen 2000er" - Diese alte PS2-Werbung lässt nicht nur uns in Nostalgie schwelgen

Die Werbung der frühen 2000er-Jahre war wild, nicht nur für die PlayStation 2.

Seit den frühen 2000er-Jahren hat sich einiges getan, was auf die damals noch jüngere Gaming-Branche natürlich ebenfalls zutrifft. Während Sony und Microsoft heutzutage mehr oder weniger gemächlich miteinander konkurrieren und Nintendo sein eigenes Ding durchzieht, war der Kampf um die Marktspitze vor 20 Jahren deutlich kompetitiver.

Das – gemischt mit der schrillen Art der 2000er-Jahre – hat zu wilden Werbungen geführt, die uns entweder ein fettes Grinsen ins Gesicht zaubern oder uns in Nostalgie schwelgen lassen.

So hat die PS2-Werbung der frühen 2000er ausgesehen

Auf dem PlayStation-Subreddit hat User glizzygod20 eine Bildstrecke geteilt, die eine Reihe alter PS2-Werbeplakate zeigt. Hier könnt ihr sie euch direkt selbst anschauen:

Anmerkung zur Bildstrecke: Das vierte Bild, das eine dunkelhaarige Frau mit ausgestreckter Zunge zeigt, auf der sich Pillen mit den PS-Symbolen befinden, ist kein reales Werbebild. Die Instagram-Benutzerin shysmith hat vor etwa zwei Jahren dieses Bild nach dem Vorbild der PS2-Werbungen erstellt.

Was ist auf den Werbeplakaten zu sehen? Die Bilder erinnern an den edgy Lifestyle, der in den 1990ern beliebt wurde und sich auch noch am Anfang der 2000er-Jahre gehalten hat. Das erste Bild mit den PlayStation-Symbolen spiegelt die Beliebtheit von Neonfarben wider, während das nächste Bild an den metallischen Look erinnert, der damals als cool gegolten hat.

Zusätzlich dazu wird auch in manchen Bildern der Drogenkonsum eindeutig als Mittel benutzt, um die Coolheit der Konsole zu bewerben – da können wir heutzutage nur die Köpfe schütteln. Ganz davon abgesehen, dass die angedeuteten Drogen hierzulande illegal und somit verboten sind.

Coole Werbung für ein cooles Publikum: Die Werbung passt aber zum damaligen Zielpublikum der Konsole, das in den 1990er-Jahren im Teenager-Alter auf der Vorgänger-Konsole gezockt hat und sich zur Veröffentlichung der PS2 im jungen Erwachsenenalter befand.

Die deutschsprachige Werbung ist übrigens nicht weniger ausgefallen. Schaut euch alleine diesen kurzen, aber sehr skurrilen Werbespot an:

Die Community schwelgt in Erinnerungen, kritisiert aber auch moderne Werbung

Schauen wir in die Kommentare unter dem Beitrag mit über 2000 positiven Bewertungen (Stand: 16. Oktober 2024), dann finden wir viel Nostalgie vor. So bemerkt User xShinGouki zum Beispiel, wie roh und real manche der Bilder seien – und wie sich die kulturellen Aspekte in den letzten 20 Jahren verändert haben.

User blubrydrkchogrnt_3 weiß direkt auch, was ihn oder sie an moderneren Werbungen stört: Es werde zu viel CGI verwendet, sodass kein Charakter oder Seele mehr im Werk zu finden sei. Ähnlich sieht es auch im Kommentar von portablekettle aus, laut dem moderne Werbung einfach langweilig sei.

Welche Erinnerungen verbindet ihr mit der PS2 oder allgemein der damaligen Gaming-Ära?