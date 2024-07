Spieler will auf seiner alten PS2 eigentlich nur ganz entspannt Burnout zocken, doch die dreht plötzlich durch und zeigt nur noch extrem niedrige 10x8 Pixel-Auflösung an

Nicht die niedrigste Auflösung der Welt, aber nah dran (Bild: reddit.com/user/IIT_ME/).

Normalerweise spielen wir mittlerweile in Auflösungen von 720p, 1080p oder sogar in 4K. Nicht so in diesem Fall: Dieser Retro-Fan hier wollte seine alte PlayStation 2 mal wieder anwerfen, stieß dabei aber auf massive Probleme.

Statt einer spielbaren Auflösung bekam er nämlich einfach mal nur 10x8 Pixel angezeigt. So lässt sich wirklich gar nichts spielen, schon gar nicht Burnout 3. Verzweifelt wendet sich der Redditor an die Community und bittet um Rat.

"Weiß irgendwer, was mit meiner PS2 nicht stimmt?" Retro-Konsole zeigt nur noch 80 Riesenpixel an

Darum geht's: Eigentlich sollte das Setup funktionieren, wie der Urheber des kuriosen Videos schreibt. Er habe seine alte PS2 früher schon öfter an genau diesem Fernseher angeschlossen. Außerdem könne es auch nicht am Kabel liegen, das sei komplett neu und das Spiel schließt er auch aus. Immerhin sehe auch der Einstellungs-Bildschirm nicht normal aus.

Das hier sollte eigentlich das Intro des PS2-Spiels Burnout 3 sein:

Wie ihr unschwer erkennen könnt, könnt ihr nichts erkennen. Da stellt sich natürlich die Frage, woran das liegt – und wie das Problem behoben werden kann. Der PS2-Besitzer zeigt sich einigermaßen ratlos. Immerhin hat er die standardmäßigen Vorkehrungen bereits getroffen und zum Beispiel unterschiedliche Kabel und einen anderen TV mit HDMI-Konverter ausprobiert.

Es scheint an der Konsole zu liegen: Allem Anschein nach hat die PS2 selbst größere Probleme. Laut den Aussagen des Redditors konnten zwar kurzzeitig zwei andere Spiele zum Laufen gebracht werden, aber viele andere überhaupt nicht und die Problematik habe sich mit der Zeit auch noch verschlimmert.

Das rät die Reddit-Community: Leider herrscht keine Einigkeit darüber, was genau diese Problematik hervorgerufen haben könnte. Die meisten Menschen in den Kommentaren zeigen sich recht beeindruckt davon, weil sie so einen Darstellungsfehler wirklich noch nie gesehen haben. Es gibt aber trotzdem einige Tipps, was eventuell helfen könnte.

Die Uhren-Batterie überprüfen: Am einfachsten und günstigsten dürfte es sein, die Batterie der System-Uhr zu checken und zu ersetzen. Das sorgt immer wieder für kuriose Probleme und könnte auch hier der Grund sein.

Am einfachsten und günstigsten dürfte es sein, die Batterie der System-Uhr zu checken und zu ersetzen. und könnte auch hier der Grund sein. Neue Konsole organisieren: Die GPU könnte kaputt sein, woran sich leider dann nur noch wenig machen lassen würde.

Die GPU könnte kaputt sein, woran sich leider dann nur noch wenig machen lassen würde. Kaputte Resistoren austauschen: Womöglich handelt es sich um dieses sehr spezifische Problem. Mehr dazu gibt es in diesem YouTube-Video .

Womöglich handelt es sich um dieses sehr spezifische Problem. Mehr dazu gibt es in diesem . Die Ausgänge und Stecker überprüfen: Mit Hilfe einer Taschenlampe sollten die AV-Output-Ausgänge auf der Rückseite der PS2 gecheckt werden. Sämtliche Kontaktpunkte müssen sauber und intakt sein.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Frei nach diesem Motto häufen sich in den Kommentaren natürlich auch die Scherze darüber, dass wir es hier wohl mit einer Art Zensur zu tun haben und irgendwelche nicht jugendfreien Inhalte offenbar verpixelt worden sind. Wieder andere witzeln, dass mit der Konsole und dem TV alles in Ordnung wäre, so sei damals bei der PS2 eben die Auflösung gewesen.

Habt ihr so einen wilden Grafikfehler vielleicht auch schon einmal gesehen? Was würdet ihr in diesem Fall empfehlen?