Bei Alternate gibt es gerade ein paar attraktive Tagesdeals, unter anderem eine sehr schnelle Speicherkarte für die Nintendo Switch und einen günstigen kabellosen Controller für die PS4. Tagesdeals gelten normalerweise nur bis 8 Uhr am folgenden Morgen. Bei den beiden genannten Angeboten macht Alternate aber eine Ausnahme und lässt sie noch bis Mittwochmorgen laufen. Allerdings ist der Vorrat begrenzt.

Tagesdeals bei Alternate

SanDisk Extreme Pro mit 400 GB reduziert

Die SanDisk Extreme Pro MicroSDXC mit 400 GB Speicher gibt es aktuell für 89,90 Euro statt 122,90 Euro. Damit ist Alternate laut Vergleichsplattformen derzeit der günstige Anbieter. Das gilt selbst dann noch, wenn man die recht hohen Versandkosten von 6,99 Euro miteinberechnet.

SanDisk Extreme Pro MicroSDXC (170 MB/s) statt 122,90€ für 89,90€

89,90 Euro für 400 GB mögen auf den ersten Blick nicht sonderlich günstig wirken, kann man doch derzeit die SanDisk Ultra mit 400 GB bei Saturn für 59 Euro bekommen. Allerdings ist die SanDisk Extreme Pro mit einer Lesegeschwindigkeit von 170 MB/s viel schneller als andere Speicherkarten, was für kürzere Ladezeiten sorgt. Die Geschwindigkeit der SanDisk Ultra liegt bei 100 MB/s, für den Einsatz in der Switch werden mindestens 60 MB/s benötigt.

Wer mehr darüber erfahren möchte, worauf man beim Kauf einer Speicherkarte für die Switch achten sollte, findet hier unseren Ratgeber:

Hori Onyx Plus für 32,99 Euro

Der Hori Onyx Plus Controller für PS4 ist von 49,99 Euro auf 32,99 Euro reduziert. Auch in diesem Fall ist Alternate laut Vergleichsplattformen der günstigste Anbieter. Der offiziell lizenzierte, kabellose Controller verfügt über die meisten Features des Dualshock 4 und besitzt ein Touchpad sowie einen Kopfhöreranschluss. Die für einige VR-Spiele wichtige Lightbar fehlt aber. Das Tastenlayout orientiert sich am asymmetrischen Design des Xbox-Controllers.

Hori Onyx Plus statt 49,99 Euro für 32,99 Euro

Update: Amazon hat den Controller nun ebenfalls im Angebot, und zwar für 39,98€. Durch die hohen Versandkosten bei Alternate liegen die beiden Händler damit gleichauf.

Weitere Angebote

Alternate hat heute noch weitere günstige Tagesdeals zu bieten, beispielsweise SSDs, Smartphones von Xiaomi und eine Gaming-Maus. Zur Übersicht kommt ihr hier:

