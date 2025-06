"Das ist kein Videospiel mehr, sondern alternative Realität" - Cyberpunk 2077 zeigt sich dank talentierter Fans von seiner bisher besten Seite

Cyberpunk 2077 erstrahlt dank der DreamPunk 3.1.1-Mod in neuem Glanz: Mit Pathtracing, 8K-Video und mehr.

Cyberpunk 2077 zählt auch fünf Jahre nach Release noch zu den grafisch beeindruckendsten Games, die es gibt. Erst recht, wenn ihr mit aktiviertem Pathtracing auf dem passenden PC spielt – dann lassen die Lichtgebung und Reflexionen sämtliche Kinnladen herunterklappen. Fans holen mit Mods wie dieser hier aber sogar noch mehr raus.

Cyberpunk 2077 mit DreamPunk-Mod 3.1.1.: Video zeigt extrem realistische Motorradfahrten, die euch die Schuhe ausziehen

Darum geht's: Schon seit geraumer Zeit sorgt der YouTube-Kanal NextGen Dreams mit seinen Cyberpunk 2077-Videos für Furore. Das liegt daran, dass sie in der Regel die neueste Version der DreamPunk-Mod zeigen. Noch dazu läuft diese massiv aufgebohrte Version des Spiels dann auch noch auf der aktuell besten Spiele-Grafikkarte, die es gibt und in 8K.

Cyberpunk 2077 in seiner schönsten Version: Selbstverständlich lässt sich über Geschmack streiten und einigen Spieler*innen wird der stärker stilisierte und etwas weniger realistische Look des Vanilla-Cyberpunk 2077-Spiels besser gefallen. Aber was hier nochmal an Atmosphäre und Echtheits-Gefühl rausgeholt wird, sucht seinesgleichen.

Beworben wird das Ganze folgendermaßen:

"Fotorealistische Motorradfahrt durch Night City in Cyberpunk 2077 mit Grafik, die nah an die Realität gemoddet wurde. Die grafische Qualität wurde ermöglicht mit Pathtracing, DLSS 4, RTX 5090 und DreamPunk 3.1.1 Overclocked."

Hier könnt ihr euch den wilden Ritt ansehen:

Was hat sich jetzt verändert? Immerhin haben wir uns vor gar nicht allzu langer Zeit erst Cyberpunk 2077 mit der DreamPunk 2.1-Mod und in einem 8K-Video mit DreamPunk 3.0-Grafik angesehen – und das war beides schon jedes Mal schwer beeindruckend.

Neu in dieser Version ist vor allem ein neues, sogenanntes LUT, das sich auf die Farbgebung auswirkt. Dann wurde das Path Tracing auch noch einmal verbessert und zusätzlich soll ein möglichst realistischer Kamera-Wackel-Shader dafür sorgen, dass sich das Gameplay noch echter anfühlt.

Zusätzlich zu der DreamPunk-Mod kommen auch noch weitere Mods für Cyberpunk 2077 zum Einsatz, die ihr in oben verlinktem Video sehen könnt. Da wäre zum einen die First-Person-Camera-Mod von hawkidoki und zum anderen die Immersive FPP Bike Cam von ShinyaON, die sich beide dem Feeling und Aussehen von Motorradfahrten widmen.

Wie findet ihr das Video? Gefällt euch der Look besser als der, den die normale Version von Cyberpunk 2077 auf die Bildschirme zaubern kann?