'Dachte damals, das ist der Zenit der Videospielgrafik': Altes PS2-Spiel lässt Fans noch heute ins Schwärmen geraten

Silent Hill 3 ist zwar etwas in die Jahre gekommen, aber war besonders für seine Zeit beeindruckend.

Viele alte Retro-Spiele sind es auch heute noch wert, gezockt zu werden – sei es, weil sie eine tolle Story erzählen oder sentimentalen Wert haben. Oft müssen wir bei Titeln der PS1- und PS2-Ära aber über die Grafik etwas hinwegsehen. Immerhin ist die nach modernen Standards ziemlich eingestaubt.

Das heißt aber keineswegs, dass sie für damalige Verhältnisse nicht beeindruckend waren oder auch heute noch gut aussehen können. Über so ein Spiel diskutiert aktuell auch die Reddit-Community.

"Noch immer absurd für PS2" – Community feiert Silent Hill 3

Die Rede ist dabei vom 2003 erschienenen Silent Hill 3. Redditor Mild-Ghost spielt aktuell die HD Collection auf PS3 und erinnert sich deshalb daran, wie beeindruckt er damals von der Grafik war. Der Fan fasst das passend zusammen:

"Ich erinnere mich daran, wie ich dachte, dass sei der Zenit der Videospielgrafik. Ich werde nie vergessen, wie ich das damals auf PS2 gespielt habe und zum ersten Mal zu diesem Abschnitt gekommen bin. Ich war komplett hin und weg von der Detailgenauigkeit im Bücherladen und erinnere mich, wie ich mir gedacht habe: 'Wie kann es jemals besser als das werden??'"

Dazu hat der User ein Bild des besagten Abschnitts im Spiel gepostet, das in der HD-Fassung auch heute noch ziemlich gut aussieht. Schauen wir etwas genauer hin, sehen wir dem Screenshot natürlich das Alter des Spiels an – besonders bei den Schatten –, aber die Optik macht definitiv noch etwas her:

Dem stimmen auch viele andere Fans in den Kommentaren zu und loben, wie absurd gut das Spiel für PS2-Verhältnisse aussah. User bobface222 nennt es sogar das am besten aussehende Spiel auf der Konsole – und das nicht einmal wegen der Grafik:

"Gute Art Direction überdauert die Zeit, selbst wenn es die Grafik nicht tut."

Zumindest bei der Stimmung kann den alten Silent Hill-Spielen definitiv niemand etwas vormachen, nicht umsonst gelten sie heute noch als Meilensteine des Genres.

Die Community findet außerdem, dass Silent Hill 3 im Vergleich zu den beiden Vorgängern auch einen merklichen grafischen Sprung nach vorne gemacht hat – und das obwohl Silent Hill 2 ebenfalls schon für PS2 erschienen ist.

Manche Fans finden gar, dass Silent Hill 3 heute noch besser aussieht, als einige moderne Releases. Ein Teil dürfte dabei mit Sicherheit Nostalgie sein, immerhin erinnern sich alte Fans hauptsächlich daran, wie absurd gut das Spiel damals aussah.

Im direkten Grafikvergleich mit modernen AA- oder AAA-Spielen dürfte Silent Hill 2 allein schon wegen der technischen Limitierungen der PS2 so ziemlich immer den Kürzeren ziehen. Dafür hat das Spiel aber auch heute nichts an Ästhetik und Stimmung verloren und das macht viel aus, wie auch wir finden.

Habt ihr auch so ein Retro-Spiel, das für euch heute noch schöner als viele moderne Titel aussieht?