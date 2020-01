Ende 2020 erscheint die Xbox Series X und dennoch kann sich jetzt noch die Anschaffung einer Xbox One X lohnen, wie wir auch in unserer Konsolen-Kaufberatung genauer erklären. Vor allem wer nicht unbedingt zu Release direkt auf die neue Konsole umsteigen will, kann sich jetzt im Angebot bei Amazon sehr günstig die aktuell stärkste Konsole kaufen. Die Xbox One X gibt es derzeit im Bundle mit einem Spiel für nur 299,99 Euro.



Wie lange dieses Angebot gilt, ist uns nicht bekannt. Mit der Xbox One X könnt ihr Spiele der Konsole in ihrer bestmöglichen Qualität spielen und erhaltet dank Xbox Game Pass Zugriff auf über 100 Spiele. Darunter auch Top-Titel wie Halo und Gears 5.

Alle Xbox One X Bundles im Angebot

Xbox One X mit Star Wars Jedi: Fallen Order kaufen

Ein Top-Bundle im Angebot: Bei Amazon bekommt ihr unter anderem derzeit das besonders interessante Bundle bestehend aus der Xbox One X 1 TB in Schwarz und dem sehr gute Star Wars Jedi: Fallen Order in der Deluxe Edition für nur 299,99 Euro. In unserem Test gab es für Fallen Order satte 85 Punkte und auch bei Metacritic bekommt es von den Spielern im Schnitt einen sehr guten Score von 8.3.



Unser Tester Maximilian Franke kommt zum Fazit, das Fallen Order Star Wars zwar nicht neu erfindet, aber »das was es macht, macht es dafür richtig gut.« Nur die Story könnte für ihn mutiger sein.



Das bietet die Xbox One X: Bis die nächste Generation der Konsolen veröffentlicht wird, ist sie zunächst einmal die aktuell leistungsstärkste Konsole. Sie ermöglicht je nach Spiel sogar natives 4K-Gaming und das zum Beispiel bei Forza auch in 60 FPS. Darüber hinaus kann sie natürlich 4K-Blu-rays abspielen und ist somit auch ein tolles Home Entertainment-Gerät.

Xbox One X + Fallen Order für 299,99 Euro

Die weiteren Xbox One X Bundles im Angebot

Alle Angebote bei Amazon