Die Frage nach der besten Konsole stellt sich nicht, denn jede hat ihre Vor- und Nachteile. Das gilt in jeder Konsolengeneration aufs Neue. Entsprechend möchten wir euch in unserer Kaufberatung aufzeigen für wen, welche Konsole am besten geeignet sein könnte. Dabei werfen wir bereits einen Blick voraus auf die PS5 und die Xbox Series X. Des Weiteren geben wir euch eine Hilfe beim Kauf einer PS4, Nintendo Switch und Xbox One.



Während die PlayStation und die Xbox One 2020 einen Nachfolger erhalten, gibt es bei Nintendo laut einem Gerücht vielleicht noch ein Pro-Modell der Nintendo Switch. Ansonsten gilt hier, dass ihr mit der Nintendo Switch in der neuen Edition und der Nintendo Switch Lite nichts falsch machen könnt und Zugriff auf alle Nintendo Switch-Spiele erhaltet.

Nintendo Switch bei Amazon kaufen*

Welche Konsole passt zu mir?

Diese Frage ist natürlich trotz aller Überlegungen sehr subjektiv. Dennoch lassen sich die Konsolen in bestimmte Richtungen einteilen. Eine ausführliche Betrachtung der Konsolen und allem, was zu ihnen dazu gehört, geben wir euch auf der zweiten Seite unserer Kaufberatung.



Die PS5 und die Xbox Series X lassen wir an dieser Stelle noch außen vor. Sobald zu beiden Konsolen alle Details bekannt sind, werden wir diese ebenfalls für euch einordnen und euch beim Kauf beraten.

Nintendo Switch - Die Familienkonsole

Besonders gut geeignet für Spieler, die viel unterwegs sind oder gerne mit einem Handheld spielen. Ihr könnt zum Beispiel ein Spiel am TV starten und es unterwegs weiterspielen. 2019 hat Nintendo eine neue Edition der Nintendo Switch veröffentlicht, bei der die Hardware besser genutzt wird und der Akku dadurch 2-3 Stunden länger hält.



Für Nintendo-Anhänger ist die Nintendo Switch ein Muss und für Familien dank der kinderfreundlichen Spiele ebenfalls eine sehr gute Konsole. Dank der starken Exklusivspiele und des immer größer werdenden Supports von 3rd-Party ist die Nintendo Switch außerdem ein sehr guter Allrounder.

Nintendo Switch bei Amazon*

Nintendo Switch Lite - Die kleine Schwester

Seit September 2019 gibt es in der Switch-Familie die Nintendo Switch Lite. Diese ist eine reine Handheld-Konsole und daher keine abnehmbare Joy-Cons. Außerdem ist sie insgesamt kleiner und hat dadurch ein kleineres Display. Die Switch Lite ist damit perfekt für Menschen mit kleineren Händen und für Kinder geeignet.



Außerdem ist sie eine tolle Zweitkonsole, falls ihr bereits eine normale Nintendo Switch besitzt.

Nintendo Switch Lite bei Amazon*

PS4 Slim - Die Konsole für Einsteiger

Die PS4 Slim überzeugt vor allem durch ihr sehr starkes Spieleangebot. Aufgrund der Hardware und dem Spiele-Line-up hat die PS4 Slim die Nase gegenüber der Xbox One S für reine Spieler etwas vorne.

Sie ist zudem deutlich günstiger als die PS4 Pro und ist damit eine sehr gute Konsole für Einsteiger und für alle, die nicht die maximale Leistung brauchen.

PS4 Slim 1 TB bei Amazon*

Xbox One S - Die Multimedia-Konsole

Die Xbox One S ist die günstigste aller Konsolen. Gerade im Angebot gibt es sie häufiger für unter 200 Euro. Die Exklusivtitel für die Xbox One werden immer zahlreicher und besser. Dazu bietet sie die Möglichkeit mit dem Xbox Game Pass sich günstig direkt über 100 Spiele zu sichern.

Gegenüber der PS4 Slim überzeugt sie vor allem auch als vollwertiger 4K-Blu-ray-Player. Somit ist sie insgesamt noch mehr Multimedia-Konsole.

Xbox One S 1 TB bei Amazon*

PS4 Pro - Die beste Qualität für PS4-Spiele

Die PS4 Pro ist vor allem die beste Variante der PlayStation 4 und präsentiert euch diese Spiele in bestmöglicher Qualität. Außerdem ist sie aufgrund ihrer stärkeren Hardware im Vergleich zur Slim perfekt für PlayStation VR geeignet.

Die besseren Exklusivtitel mit Spielen wie God of War oder Marvel's Spider-Man bietet, wie wir später noch aufzeigen, ebenfalls die PS4 Pro.

PS4 Pro 1 TB bei Amazon*

Xbox One X - Die leistungsstärkste Konsole

Die beste Leistung und somit potenziell die besten FPS, sowie die beste Grafik bekommt ihr mit der Xbox One X. Des Weiteren bietet sie die Möglichkeit von nativem 4K-Gaming und das je nach Spiel auch mit stabilen 60 FPS.

Sie ist eine Konsole für alle, die das Maximum an aktuell möglicher Konsolenhardware möchten. Dazu bietet auch sie ein 4K-Blu-ray-Laufwerk.

Xbox One X 1 TB bei Amazon*