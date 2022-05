Ihr habt mal wieder Lust auf ein richtig gutes Japano-Rollenspiel? Ihr besitzt darüber hinaus eine Nintendo Switch? Dann solltet ihr euch das Angebot bei Amazon anschauen. Hier gibt es Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs zum neuen Bestpreis.

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet Ni No Kuni 2 in der Prince's Edition für nur 26,99 Euro. Das ist noch einmal rund 5 Euro günstiger als der nächstbeste Anbieter und zudem ein neuer Tiefstpreis.

Das steckt in der Prince's Edition:

Adventure Pack: Neue Outfits und Gegenstände sowie der Zufallsdungeon Fernwehraum

Das Labyrinth des Geisterkönigs: Evan begibt sich auf eine neue außergewöhnliche Quest in einer neuen Welt. Neue Gegenstände, Ausrüstungen und ein neuer Dungeon „Labyrinth“ sind im DLC enthalten

Magische Erinnerungen: Während eines Traums trifft Evan auf einen hasenköpfigen Mann, der sich "Dirigent" nennt. Ihr könnt Evans Traum erforschen und das Ziel des Ganzen finden. Mit dem Kolosseum ist auch ein neuer Ort enthalten.

Ni no Kuni 2 überzeugt im Test

In unserer Review kam Michael Cherdchupan zum Fazit, dass Ni no Kuni 2 ein zauberhaftes und motivierendes JRPG ist, das zudem einen abwechslungsreichen Genre-Mix mit einer mitreißenden Fantasiewelt bietet. Entsprechend hat das Spiel eine sehr gute Wertung von 86 Punkten bekommen. Es überzeugt sowohl optisch dank dem wundervollen Zeichentrickstil mit Seele, wie auch mit einem durchdachten Kampfsystem und einer spannenden Geschichte mit Tiefgang.

