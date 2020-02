Die Popcorn-Woche bei Amazon ist in vollem Gange und ihr könnt weiterhin 10 Blu-rays für nur 50 Euro kaufen oder euch einen Philips OLED TV mit 55 Zoll besonders günstig schnappen. Des Weiteren gibt es nun im Tagesangebot von Amazon drei Fernseher von Samsung zum jeweiligen Bestpreis. Einer davon überzeugt in allen Punkten und ist perfekt für alle, die gerne mit der Konsole am TV spielen.

Samsung RU7179 75 Zoll 4K TV zum Bestpreis

Das Angebot: Günstiger gab es den Samsung RU7179 bisher noch nie. Bei Amazon kostet er am heutigen Montag bis 23:59 Uhr MEZ nur 889,90 Euro. Das ist der absolute Bestpreis für den Fernseher.



So gut ist der Samsung RU7179: Allen voran ist er ein sehr guter Gaming-TV. Sein Input Lag liegt gerade mal bei 12 bis 14 ms. Dazu bietet er mit einer 75 Zoll Bildschirmdiagonalen natürlich eine besonders große Bildfläche. Das gibt einem schon fast ein Kinofeeling. Der Samsung RU7179 überzeugt aber auch mit seinen weiteren Eigenschaften. Neben der 4K-Auflösung erwarten euch:

HDR

UHD Dimming

PurColor

Display: LCD

Modell aus 2019

PQI: 1400

Gerade mit der PS5 und der Xbox Series X vor der Tür ist dies ein sehr guter 4K TV. Dank geringem Input Lag und dem sehr guten Bild bekommt ihr ein starkes Gesamtpaket. Die bisherigen Käufer haben vor allem das Bild mit seinen sehr guten Farben hervorgehoben.

Samsung RU7179 4K TV kaufen

Weitere Angebote bei Amazon

Im Angebot von Amazon bekommt ihr noch zwei weitere 4K-Fernseher von Samsung günstiger.

