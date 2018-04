Amazon Angebote am 16. März - New Nintendo 2DS & 3DS-Hardcase, Nintendo Switch Netzteil

Die heutigen Blitzangebote von Amazon bieten euch ein Hardcase, das vor allem für den New Nintendo 2DS XL und den New Nintendo 3DS XL geeignet ist. Allerdings passen auch die anderen Editionen des Nintendo-Handhelds in die Tasche. Das Case von Younik besteht aus PU-Material und besitzt einen abnehmbaren Beutel. Des Weiteren hat die zentrale Klappe Platz für acht Spiele. Ein Ladegerät hat ebenfalls Platz im Hardcase.

Younik Hardcase für Nintendo-Handheld ab 18:24 Uhr

Des Weiteren bekommt ihr aktuell das Netzteil für die Nintendo Switch besonders günstig. Wer hier also noch ein Zusätzliches für seine Konsole benötigt, sollte sich das heutige Angebot genauer anschauen. Mit 19,77 Euro bekommt ihr den aktuellen Bestpreis und in den vergangenen 12 Monaten war es nur einmal günstiger.

Nintendo Switch Netzteil für 19,77 Euro

Amazon Blitzangebote am 16. März

Fire HD 8 Kids-Edition Tablet für 119,99 Euro

