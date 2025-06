Stardew Valley: Geheime Animation beim Spielen mit seinem Baby lässt bei erschrockenem Fan das Leben vor den Augen vorüberziehen

Eine geheime Animation in Stardew Valley kann unvorbereitete Seelen ganz schön erschrecken.

Stardew Valley ist bekannt und beliebt dafür, dass Entwickler ConcernedApe die kleine Spielwelt mit unzähligen Details und Geheimnissen gefüllt hat. Einige davon sind schwer zu finden, andere können für Überraschungen sorgen, so wie in diesem Beispiel, in dem kurz das Schicksal eines Babys vermeintlich auf dem Spiel stand.

Was kann dabei schon schief gehen?

Wenn ihr selbst kleine Kinder oder Geschwister habt, kennt ihr vermutlich das Spiel, den kleinen Nachwuchs spaßig ein wenig nach oben zu werfen und wieder aufzufangen. Genau das könnt ihr auch in Stardew Valley mit euren virtuellen Nachfahren machen, wenn ihr euch vor das Krabbelbett stellt und mit ihnen interagiert.

Was ihr aber vielleicht nicht wusstet: Wenn ihr das Ganze mehrfach wiederholt, könnt ihr eine witzige Animation bekommen. Es kann nämlich mit etwas "Glück" passieren, dass das Baby auf einmal wie eine Rakete nach oben durch die Decke schießt – Rauchspur inklusive!

Diesen Moment hat Reddit-User XLambentZerkerX nicht kommen sehen und im entscheidenden Moment ist dem virtuellen Papa kurz das Herz vor Schreck in die Hose gerutscht, während das Baby sich vermeintlich in Richtung Weltall verabschiedete.

Laut eigenen Aussagen gingen die Gedanken während der Schrecksekunde auch zu Ehefrau Leah und dem schwierigen Erklärungsversuch, warum das gemeinsame Kind jetzt womöglich auf dem Mond aufwachsen muss: “Oh gütiger Gott, Leah wird mich umbringen”.

In den Kommentaren finden sich viele Stimmen, die bei ihrer Entdeckung der Animation Ähnliches erlebt haben. “Ich habe wirklich gedacht, dass ich das Kind verloren habe, als mir das passiert ist”, schreibt jemand. Gleichzeitig freuen sich aber auch viele über das kleine Detail: “Das ist mir auch letztens passiert! Ich hab schon lange nicht mehr so laut gelacht”, heißt es beispielsweise.

Wie funktioniert der Baby-Wurf?

Das Feature wurde mit Update 1.6 in Stardew Valley eingebaut. Laut ConcernedApe hat die Aktion eine ganz klassische Crit-Chance, also eine gewisse Wahrscheinlichkeit für einen kritischen Treffer. Nur macht ihr in diesem Fall eben keinen Bonus-Schaden wie in einem RPG-Kampf, sondern bekommt ab und zu die kleine Animation abgespielt.

Selbstverständlich landet das Baby dabei jedes Mal wieder sicher und wohlbehütet in den Armen der erschrockenen Eltern. Ihr müsst also keine Angst davor haben, euren Nachwuchs aus Versehen ins All zu werfen.

Ist euch der “Baby-Toss-Crit” schon einmal im Spiel begegnet und habt ihr euch dabei auch so erschreckt?