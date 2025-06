"Aufregende Neuigkeiten" zu Red Dead Redemption 2: Bis Freitag wird Rockstar eine Ankündigung machen, die uns komplett aus den Cowboystiefeln haut - wir haben da eine Vermutung!

John Marston-Sprecher Rob Wiethoff kann die kommende Woche kaum noch abwarten.

Es wird immer wahrscheinlicher, dass uns zeitnah spannende Infos zu Red Dead Redemption 2 bevorstehen. In einem Livestream hat sich jetzt John Marston-Sprecher Rob Wiethoff zum Rockstar-Spiel geäußert und "aufregende Neuigkeiten" für die kommende Woche versprochen.

John Marston-Sprecher kündigt Großes an

"Ich habe so aufregende Neuigkeiten. Ich kann sie im Moment nicht mit euch teilen. Es bringt mich völlig um. Ende dieser Woche, aber auf jeden Fall vor Freitag. Oh mein Gott! Die Neuigkeiten, die ich euch mitzuteilen habe, und ich werde nicht der Einzige sein, der sie teilt, ich kann es kaum erwarten, dass ihr wisst, was los ist. "

Seine komplette Aussage könnt ihr euch im Reddit-Thread anhören:

Mit diesen Neuigkeiten zu Red Dead 2 rechnen wir

Habt ihr das Brodeln in der Gerüchteküche in den vergangenen Wochen verfolgt, habt ihr gewiss eine Idee. Falls nicht, hier die beiden wahrscheinlichsten Neuigkeiten, die Rockstar in den kommenden Tagen ankündigen könnte.

eine Nintendo Switch 2-Version von Red Dead Redemption 2

von Red Dead Redemption 2 das Current-Gen-Upgrade für PS5 und Xbox Series X/S

Das Upgrade für PS5 und Xbox Series X/S wird seit Jahren herbeigesehnt und könnte dem Western-Epos auf Konsolen einen ordentlichen technischen Boost verleihen. Speziell der Sprung von 30 auf 60 fps steht auf der Wunschliste vieler Fans weit oben.

Eher unwahrscheinliche Szenarien für die Ankündigung in der kommenden Woche wären ein DLC für Red Dead Redemption 2 oder gar der erste Blick auf einen Nachfolger. Es ist kaum vorstellbar, dass Rockstar solche Neuigkeiten vor dem Release von GTA 6 im kommenden Jahr enthüllt.

Wie schätzt ihr die Lage ein? Wird Rockstar sowohl die Switch 2-Version als auch das Upgrade für PS5/Xbox Series in dieser Woche enthüllen?