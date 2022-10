Audible 90 Tage kostenlos: Jetzt tausende Hörbücher genießen im Prime Day Angebot

Am 11. und 12. Oktober läuft unter dem Titel „Amazon exklusive Angebote“ ein zweiter Amazon Prime Day. Schon vorab hat Amazon einige interessante Sonderangebote gestartet. Neben reduzierten Amazon-Geräten gibt es auch Deals für verschiedene Abo-Services. So könnt ihr jetzt das Hörbuch-Abo Audible 90 Tage kostenlos testen, sofern ihr seid mindestens einem Jahr kein Audible-Mitglied mehr seid. Der Deal gilt noch bis zum 12. Oktober, also bis zum Ende des Prime Days. Hier findet ihr ihn:

Dabei solltet ihr beachten, dass sich das Abo automatisch zum Normalpreis von 9,95€ im Monat verlängert, sofern ihr nicht rechtzeitig vor Ablauf der 90 Tage kündigt.

Was bietet Amazon Audible?

Mit Audible bekommt ihr Zugriff auf eine große Auswahl an Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts, die ihr unbegrenzt streamen könnt. Dabei werden alle Genres bedient, von Krimis über Sachbücher bis hin zu großen Fantasy-Hits wie Harry Potter. Daneben könnt ihr jeden Monat ein Hörbuch aus Amazons Gesamtkatalog, das nicht Teil der Auswahl zum Streamen sein muss, auswählen und dürft dieses dauerhaft behalten, und zwar auch dann, wenn ihr euer Abo kündigt. Durch den Gratis-Testzeitraum bekommt ihr also drei Hörbücher dauerhaft geschenkt.

Auch Amazon Music Unlimited & Kindle Unlimited kostenlos

Neben Audible könnt ihr jetzt auch Amazon Kindle Unlimited und Amazon Music Unlimited kostenlos testen. Mit Music Unlimited lässt euch mehr als 90 Millionen Songs streamen oder auch herunterladen und offline hören, hier bekommt ihr stolze vier Monate kostenlos. Bei Kindle Unlimited, das euch Zugriff auf Millionen Bücher, tausende Magazine und auch einige Hörbücher verschafft, sind es immerhin drei Monate. Auch diese Deals gelten noch bis zum Ende des Prime Day am 12. Oktober:

Auch diese Abos verlängern sich automatisch zum Normalpreis, sofern ihr nicht rechtzeitig vor Ende des Testzeitraums kündigt.

Mehr zum Thema Amazon Music Unlimited: Jetzt 4 Monate kostenlos sichern im Prime Day Angebot