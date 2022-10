Amazon Music Unlimited: Jetzt 4 Monate kostenlos sichern im Prime Day Angebot

Am 11. und 12. Oktober veranstaltet Amazon einen zweiten Prime Day, an dem Prime-Mitglieder aller Wahrscheinlichkeit nach wieder tausende exklusive Sonderangebote aus den verschiedensten Bereichen bekommen können. Ein paar Deals wurden aber schon vorab gestartet. So gibt es beispielsweise bereits Amazon-Geräte wie Echo-Lautsprecher und Fire TV Sticks günstiger. Außerdem könnt ihr jetzt Amazon Music Unltimited 4 Monate kostenlos testen, sofern ihr bislang noch kein Abo hattet:

Das Angebot gilt noch bis zum 12. Oktober, also bis zum Ende des neuen Amazon Prime Days. Dabei solltet ihr beachten, dass sich das Abo automatisch zum Normalpreis von 8,99€ im Monat verlängert, falls ihr nicht rechtzeitig vor Ablauf der vier Monate kündigt.

Was ist Amazon Music Unlimited?

Das Abo bei Amazon Music Unlimited verschafft euch Zugriff auf mehr als 90 Millionen Songs in HD-Qualität. Über 7 Millionen davon sind sogar in Ultra HD verfügbar. Die Songs könnt ihr online direkt streamen, ihr könnt sie aber auch per App herunterladen und dann offline hören, wenn ihr unterwegs gerade keine gute Internetverbindung habt. Neben Musik stehen euch auch noch Millionen von Podcastfolgen zur Verfügung.

3 Monate Amazon Kindle Unlimited & Audible kostenlos

Neben Amazon Music Unlimited könnt ihr euch gerade übrigens auch bei Kindle Unlimited und bei Amazon Audible reichlich kostenlose Zeit zum Testen sichern. Bei Kindle Unlimited, durch das ihr Zugriff auf Millionen Bücher und tausende Magazine bekommt, gibt es 3 Monate gratis. Bei Audible, durch das ihr Zugriff auf eine riesige Auswahl an Hörbüchern bekommt, beträgt der Testzeitraum präzise 90 Tage. Beide Angebote sind ebenfalls noch bis zum Ende des Prime Days am 12. Oktober verfügbar:

Auch in diesen Fällen verlängert sich das Abo automatisch zum Normalpreis, sofern ihr nicht vor Ablauf des Testzeitraums kündigt.

