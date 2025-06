The Witcher 4 zeigt, was es kann, aber bis zum Release dauert es noch – doch das Brettspiel zur Reihe ist der perfekte Zeitvertreib!

Werdet in diesem Brettspiel selbst zum Hexer und macht Jagd auf Monster.

Vor knapp einer Woche konnten wir alle sehen, wie das Spiel in etwa aussehen könnte. Beim Unreal Fest hat Entwickler CD Projekt Red eine Tech-Demo in der Unreal Engine 5 gezeigt. Und ich sag’ mal so: Es ist das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Detailgrad, Bildschärfe und Performance sehen gnadenlos gut aus und machen Lust auf mehr.

Allerdings gibt es noch keinerlei Infos darüber, wann das Spiel genau erscheinen soll. Doch für die (vermutlich sehr lange) Wartezeit habe ich einen Tipp für euch: Spielt doch solange einfach das the Witcher-Brettspiel!

Was uns die Tech-Demo über the Witcher 4 verrät

In der ca. 15-minütigen Vorstellung folgen wir Ciri, wie sie mit ihrem Pferd durch die Natur reitet und anschließend durch ein Dorf geht und mit den Bewohnenden interagiert. Das sieht wie gesagt alles sehr fantastisch aus, es handelt sich dabei aber noch nicht um echte Spielszenen. Vielmehr möchte der Entwickler damit zeigen, was in der Theorie alles möglich ist.

9:38 The Witcher 4: Erste Tech Demo gibt einen Vorgeschmack auf die neue Region

Das Brettspiel ist the Witcher durch und durch, auch ohne Geralt und Ciri

Auch wenn es die beiden ikonischsten Figuren der Reihe sind: Geralt und Ciri tauchen im Brettspiel the Witcher: die Alte Welt nicht auf. Stattdessen widmet es sich den Anfängen und den verschiedenen Hexer-Schulen, die sich gerade erst im Aufbau befanden. Im Grundspiel könnt ihr fünf verschiedene Hexer-Schulen spielen und mit ihnen auf Monsterjagd gehen. Ziel ist es, genügend Ruhm für die eigene Schule zu sammeln, indem ihr besondere Trophäen verdient, oder andere Hexer herausgefordert werden.

Einfacher, aber spaßiger Deckbuilder

Um im Laufe des Spiels stärker zu werden, zieht ihr neue Karten, die ihr dann auch eurem Kartenstapel hinzufügt. Diese Karten werden sowohl zum Bewegen, Trainieren und natürlich auch zum Kämpfen verwendet. Dabei könnt ihr Karten auch zu Kombos aneinanderreihen, solange sie von der Farbe und Platzierung zueinander passen. Jede Karte im eigenen Deck sollte also darauf ausgelegt sein, Teil einer längeren Kombokette zu werden.

Zahlreiche Erweiterungen

In einer der zahlreichen Erweiterungen könnt ihr auch als Magier oder Zauberin spielen.

Neben dem Grundspiel gibt es noch drei Erweiterungen zum Spiel, die den Spielverlauf stark variieren.

Legendäre Monster Hier bekommt ihr mehr Monster zur Auswahl, die ihr bekämpfen könnt. inklusive legendärer Kreaturen, die extrem mächtig sind. Wer ein solches Monster besiegt, gewinnt das Spiel sofort.

Hier bekommt ihr mehr Monster zur Auswahl, die ihr bekämpfen könnt. inklusive legendärer Kreaturen, die extrem mächtig sind. Wer ein solches Monster besiegt, gewinnt das Spiel sofort. Skellige erkundet die Insel Skellige und stellt euch riesigen Seebestien

erkundet die Insel Skellige und stellt euch riesigen Seebestien Zauberinnen und Magier Macht den Hexern Konkurrenz und spielt stattdessen ein Mitglied des magischen Kapitels, die Monster nicht für Ruhm und Geld erlegen, sondern um daraus Zutaten für Tränke zu gewinnen.

Macht den Hexern Konkurrenz und spielt stattdessen ein Mitglied des magischen Kapitels, die Monster nicht für Ruhm und Geld erlegen, sondern um daraus Zutaten für Tränke zu gewinnen. Monsterjagd Monster erhalten neue Spezialangriffe, die Hexer mit Bomben und Mutagenen aber auch mehr Möglichkeiten zur Jagd, außerdem steht mit der Mantikorschule ein neuer Hexer zur Auswahl

Monster erhalten neue Spezialangriffe, die Hexer mit Bomben und Mutagenen aber auch mehr Möglichkeiten zur Jagd, außerdem steht mit der Mantikorschule ein neuer Hexer zur Auswahl Wilde Jagd Hier könnt ihr das Brettspiel endlich auch kooperativ spielen. Verbündet euch gemeinsam gegen die wilde Jagd und besiegt die finstere Gefahr in epischen Bosskämpfen.

Wenn ihr das Spiel mit allen Erweiterungen spielen wollt, habt ihr einiges vor euch und vielleicht ist the Witcher 4 bis dahin ein ganz gutes Stück nähergerückt.