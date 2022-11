Amazon Black Friday: Xbox-Spiele von Halo Infinite bis FIFA 23 im Angebot

Seit Mitternacht läuft der große Amazon Black Friday Sale, der neben tausenden weiteren Angeboten auch eine Menge günstige Spiele bringt. Vor allem für PS4 und PS5 ist die Auswahl groß, aber auch für Xbox One und Xbox Series ist einiges dabei. Hier haben wir euch einige Highlights herausgesucht:

Die Angebote sind prinzipiell noch bis zum Ende des Amazon Black Friday Sales am 28. November gültig, einzelne Deals können aber auch schon früher ausverkauft sein. Mehr reduzierte Xbox-Spiele bei Amazon findet ihr, wenn ihr untenstehendem Link folgt. Die Übersichtsseite bei Amazon ist allerdings unvollständig, sodass es sich lohnen kann, nicht nur die Liste durchzugehen, sondern auch gezielt nach einzelnen Spielen zu suchen.

Xbox Spiele im Black Friday bei MediaMarkt & Saturn

Auch bei Saturn und MediaMarkt laufen bereits die großen Black Friday Sales. Was Xbox-Spiele angeht, haben die beiden Händler noch den einen oder anderen Deal zu bieten, der sich bei Amazon nicht findet. In ein paar Fällen sind sie auch schlicht günstiger. Außerdem solltet ihr bedenken, dass Amazon bei Spielen ab 18 5€ Versandkosten berechnet. Bei Saturn und MediaMarkt könnt ihr diese vermeiden, wenn ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und dort selbst abhol. Hier eine Auswahl aus den Angebote:

Falls ihr wissen wollt, was die Black Friday Sales neben Xbox-Spielen sonst noch so zu bieten haben, solltet ihr euch unsere GamePro-Übersicht zum Black Friday ansehen, auf der ihr bereits viele Highlights findet. Auch in den kommenden Tagen werden wir euch hier auf dem Laufenden halten, denn bis zum richtigen Black Friday am 25. November ist noch mit vielen neuen Angeboten zu rechnen.