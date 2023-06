Amazon Echo Dot 5 jetzt im Doppelpack kaufen und 60€ Rabatt bekommen

Den Echo Dot 5 gibt's bei Amazon jetzt im Doppelpack günstiger.

Wenn ihr den Smart-Lautsprecher Echo Dot 5 jetzt bei Amazon gleich zweimal kauft und dabei den Rabattcode 2ECHODOT verwendet, könnt ihr richtig sparen. Während der Echo Dot 5 normalerweise einzeln 64,99€ kostet, zahlt ihr dann nämlich für beide zusammen nur noch 69,98€ und bekommt somit 60€ beziehungsweise rund 46 Prozent Rabatt. Hier geht’s zum Angebot:

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr den Echo Dot 5 erst zweimal in den Warenkorb geben und dann dort den Code eingeben. Amazon verrät übrigens bislang nicht, wie lange der Code noch gültig ist. Ihr solltet also besser nicht zu lange warten.

Was bietet der Echo Dot 5 Smart-Lautsprecher?

Alexa, Musik & mehr: Der Echo Dot 5 dient wie die anderen Smart-Lautsprecher aus dem Hause Amazon nicht zuletzt dazu, mit Alexa sprechen und sich von ihr Fragen beantworten lassen zu können. Außerdem könnt ihr ihn natürlich zum Abspielen von Musik und Podcasts oder auch zum Steuern verschiedener kompatibler Smart-Home-Geräte verwenden. Daneben gibt es noch kleinere Features wie eine Wecker-Funktion.

Der Amazon Echo Dot 5 ist in drei verschiedenen Farben verfügbar.

Echo Dots koppeln: Den Echo Dot 5 gleich zweimal zu kaufen, macht deshalb Sinn, weil ihr die beiden Lautsprecher miteinander und auch mit anderen Geräten wie Fire TVs koppeln könnt. So könnt ihr sie für ein besseres und immersiveres Klangerlebnis in einem Raum nutzen oder sie stattdessen auf mehrere Räume verteilen. Auf diese Weise könnt ihr beispielsweise euren Podcast ohne Unterbrechung weiterhören, während ihr zwischen Küche und Wohnzimmer hin und her geht.

Besser als der Echo Dot 4: Im Vergleich zu seinem Vorgänger schneidet der Echo Dot 5 vor allem beim Sound besser ab. Sein neuer 44-mm-Treiber (im Vergleich zu 41 mm beim Echo Dot 4) sorgt für sattere Bässe. Der neue Beschleunigungssensor sorgt dafür, dass der Echo Dot 5 auf Antippen reagiert, was zum Beispiel zum Ausschalten des Weckers praktisch ist. Außerdem gibt es einen neuen Temperatursensor, der praktisch für die Verwendung mit Heizungs- und Klimaanlagen ist.

Mehr günstige Angebote so wie spannende Neuerscheinungen aus den Bereichen Gaming und Technik findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: