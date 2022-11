Amazon Echo Dot 5: Smart-Lautsprecher jetzt 58% günstiger im Black Friday Sale sichern

Im Amazon Black Friday Sale gibt es neben tausenden weiteren Angeboten natürlich auch viele der hauseigenen Amazon-Geräte günstiger. Eines der Highlights ist der erst im September erschienene Amazon Echo Dot der 5. Generation. Der Smart-Lautsprecher, der gegenüber dem Vorgänger einige Verbesserungen aufweist, ist im Vergleich zur UVP um 58 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 24,99€. Hier kommt ihr zum Deal:

Was wurde verbessert? Der Amazon Echo Dot 5 bietet durch seinen neuen 44-mm-Treiber einen besseren Sound als der Vorgänger mit seinem 41-mm-Teiber. Das macht sich vor allem bei den Bässen bemerkbar. Außerdem gibt es einen neuen Beschleunigungssensor, durch den der Lautsprecher nun auf Antippen reagiert. So kann man beispielsweise schnell den Wecker ausschalten oder die Musikwiedergabe pausieren. Außerdem gibt es einen neuen Temperatursensor, durch den sich der Echo Dot 5 mit kompatiblen Klimaanlagen und Heizungen koppeln lässt.

Wozu dient der Amazon Echo Dot überhaupt? Davon abgesehen erfüllt der Smart-Lautsprecher natürlich dieselben Funktionen wie die Vorgänger. Ihr könnt euch über ihn also mit Alexa unterhalten und euch von ihr Fragen beantworten lassen oder kompatible Smart-Home-Geräte steuern. Außerdem dient der Echo Dot 5 natürlich zur Wiedergabe von Musik oder Podcasts, wobei ihr das Klangerlebnis verbessern könnt, wenn ihr mehrere Geräte miteinander koppelt.

Fire TV Sticks reduziert

Unter den reduzierten Amazon-Geräten sind auch die beliebten Fire TV Sticks. Hier ist das Highlight der Amazon Fire TV Stick 4K, den es ebenfalls 58 Prozent günstiger gibt. Aber auch der Leistungsstarke Fire TV Cube, der ähnlich eingesetzt werden kann wie ein Echo-Lautsprecher und zudem die Aufgaben eines Fire TV Sticks erfüllt, ist reduziert. Hier findet ihr eine Übersicht über die Angebote:

