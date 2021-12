Bei Amazon läuft gerade ein Gaming Sale mit über 200 Angeboten. Diese bestehen zum Großteil aus Spielen für PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series, aber auch ein bisschen Gaming-Zubehör und Merchandising ist dabei. Der Sale endet offiziell in drei Tagen, tatsächlich sind aber einige der Angebote (vor allem unter den PS4- und PS5-Spielen) noch ganze zwölf Tage lang gültig. Hier findet ihr die Übersicht über die Deals:

Die PS4 und die PS5 werden mit Abstand am besten bedient, hier sind auch große First-Party-Spiele unter den Angeboten. Die Auswahl an Xbox-Spielen ist im Vergleich dazu etwas mager. Für Nintendo Switch gibt es eher kleinere Titel von Drittherstellern. Hier einige Beispiele:

Rund 400 Xbox-Spiele im Angebot

Falls ihr von der Auswahl an Xbox-Spielen in Amazons Sale enttäuscht seid, solltet ihr vielleicht mal im Microsoft Store vorbeischauen. Dort läuft nämlich gerade ein größerer Sale mit mehr als 400 Angeboten für Xbox One und Xbox Series:

Auch der PlayStation Store hat gestern anlässlich der Game Awards einen neuen Sale mit rund 100 teils sehr aktuellen PS4- und PS5-Spielen gestartet. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

