Bei Amazon könnt ihr heute im Tagesangebot den erst kürzlich erschienenen 4K-Fernseher LG UN73906 zum Bestpreis bekommen, und zwar in den Varianten mit 43 und 49 Zoll. Die kleinere Version kostet 399 Euro, die größere 449 Euro. Beide Modelle gab es laut Vergleichsplattformen bisher noch nirgendwo so günstig. Der Deal endet pünktlich um Mitternacht.

LG UN73906 (4K, Modelljahr 2020) ab 399 Euro im Amazon Tagesangebot

Was bietet der LG UN73906?

Beim LG UN73906 handelt es sich um einen 4K-Fernseher mit Direct LED und IPS-Panel. Letzteres bedeutet eine geringe Blickwinkelabhängigkeit, zugleich aber auch vergleichsweise niedrigen Kontrast. Das macht ihn zu einem guten Fernseher für alle, die sich gern in Gruppen vor dem TV versammeln oder aus anderen Gründen häufiger aus schrägem Blickwinkel auf den Bildschirm sehen.

Sehr gut geeignet ist der LG UN73906 zudem fürs Gaming, denn der Input Lag ist mit weniger als 10 ms äußerst niedrig. Dank ALLM wird der Game Mode automatisch aktiviert, sobald ihr ein Spiel startet. Auch ansonsten bietet das Modell viele Funktionen, unterstützt alle gängigen Streamingdienste von Netflix über Amazon Prime Video bis Disney+ und verfügt über ein zuverlässiges und komfortables Betriebssystem.

Außerdem könnt ihr gerade Amazon Music HD 90 Tage kostenlos nutzen. Der Streamingdienst richtet sich an anspruchsvolle Musikhörer, die mehr wollen als die normale Qualität anderer Streamingdienste. Amazon Music HD bietet über 60 Millionen Songs in HD-Qualität (bis zu 850 kbps) und mehrere Millionen Songs in Ultra HD (bis zu 3.730 kbps). Zum Vergleich: Ein kostenloser Spotify-Account bietet bis zu 160 kbps, Premium-Nutzer bekommen bis zu 320 kbps.

Wenn ihr nicht vor Ablauf der 90-tägigen Testmitgliedschaft kündigt, wandelt sich diese automatisch in ein normales Abo für 12,99 Euro pro Monat um. An der Aktion könnt ihr übrigens nur teilnehmen, wenn ihr noch kein Abo bei Amazon Music HD oder Amazon Music Unlimited hattet.