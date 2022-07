Amazon: Niedliche Panda-, Hunde- und Katzen-Controller für Switch im Angebot

Bei Amazon bekommt ihr gerade verschiedene Wireless Controller für Nintendo Switch in niedlichen Designs im Angebot. Dabei handelt es sich zumeist um Gutscheinangebote, bei denen ihr auf der Shopseite unterhalb des Preises neben „Coupon“ ein Häkchen setzen müsst, damit an der Kasse der Rabatt abgezogen wird. Die Angebote gelten mindestens bis zum 31. Juli, manche sogar noch bis Ende August. Hier der Überblick:

20% auf Panda- und Fuchs-Controller

Auf den Stoga Switch Controller im Panda-Design bekommt ihr per Gutschein 20 Prozent Rabatt, sodass der Preis von 36,89€ auf 29,51€ sinkt. Ebenfalls 20 Prozent günstiger per Gutschein gibt es den Vivefox Switch Pro Controller im Fuchs-Design, hier sinkt der Preis von 27,99€ auf sehr günstige 22,39€. Allerdings sind momentan nur noch wenige Exemplare verfügbar, der Controller dürfte also bald ausverkauft sein.

Beide Controller funktionieren kabellos und bieten sowohl Rumble als auch Bewegungssteuerung und eine Turbo-Funktion. All das sind Features, die man häufig bei Switch-Controllern dieser Preisklasse findet. Der Stoga Controller bietet außerdem noch NFC zum Einlesen von Amiibos und kann die Switch aus dem Ruhemodus aufwecken, was längst nicht bei allen günstigen Controllern von Drittherstellern funktioniert. Der Vivefox Controller bietet einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, was ebenfalls keine Selbstverständlichkeit ist und beispielsweise beim Nintendo Switch Pro Controller fehlt.

Hund-, Katzen- und Waschbär-Controller günstiger

Daneben gibt es auch noch den Chereeki Controller im Hunde-Design und den Kingear Controller im Katzen-Design günstiger, der Rabatt mit Gutschein beträgt hier aber nur 10 bzw. 5 Prozent. Den PowerLead Switch-Controller im Waschbär-Design gibt es zudem 9 Prozent günstiger. Hierbei handelt es sich ausnahmsweise nicht um ein Gutschein-Angebot, der Rabatt wird direkt auf der Shopseite einberechnet.

Alle drei Modelle funktionieren kabellos und bieten Rumble, Bewegungssteuerung sowie eine Turbofunktion. Der Chereeki Controller verfügt zudem auch noch über beleuchtete Ohren.