Die besten Angebote des Amazon Prime Day 2018 und alle weiteren interessanten Deals findet ihr stets aktualisiert in diesem Artikel. Allen voran erwarten euch am 16. und 17. Juli Angebote rund um die PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Wann ist der Amazon Prime Day gestartet? Der Prime Day ist um 12 Uhr deutscher Zeit gestartet und läuft nur bis Dienstag um 23:59 Uhr. Manche Angebote sind dabei bereits früher zu Ende oder starten erst noch später. Entsprechend passen wir den Artikel immer wieder an und setzen Hinweise, wenn Deals nicht erst Dienstagnacht enden.

Wie kann ich am Amazon Prime Day teilnehmen? Um die Angebote wahrnehmen zu können, benötigt ihr eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime. Hierfür genügt allerdings die 30-tägige kostenlose Probemitgliedschaft. Kündigt diese einfach direkt nach Abschluss und ihr könnt ohne zusätzliche Kosten die Angebote des Prime Day wahrnehmen.

Die besten PS4-Angebote am Prime Day

Amazon bietet vor allem sehr interessante Deals für die PS4. Neben einigen stark reduzierten Spielen, erwarten euch die PS4 Slim, die PS4 Pro und die PlayStation Plus-Mitgliedschaft im Angebot. Diese Angebote gelten alle bis Dienstag, um 23:59 Uhr.

PS4 Pro 1 TB + Far Cry 5 Steelbook Edition für 349 Euro

Die weiteren Konsolen-Angebote für die PS4:

PlayStation VR beim Amazon Prime Day: Bei diesem Angebot für PlayStation VR handelt es sich um die neue VR-Brille von Sony. Diese aktualisierte Version bietet nun HDR, integrierte Kopfhörer und verursacht weniger Kabelsalat.

PlayStation VR-Brille (neue Version) + PS4-Kamera + VR Worlds + Move-Controller für 279,99 Euro

PS4-Spiele im Angebot und stark reduziert: Der Amazon Prime Day darf natürlich nicht stattfinden ohne, dass es Spiele für die PS4 im Angebot gibt. Darunter finden sich auch einige, die erst kürzlich erschienen sind, wie zum Beispiel God of War.

15 Monate PlayStation Plus, deutsches Konto für 39,99 Euro

15 Monate PlayStation Plus, österreichisches Konto für 39,99 Euro

Alle PS4-Spiele im Angebot

FIFA 18 FUT Points stark reduziert

Die besten Angebote für Xbox One am Prime Day

Wer noch keine Xbox One besitzt, bekommt beim Amazon Prime Day wieder die Chance sich eine kostengünstig zu schnappen. Außerdem sind natürlich einige Spiele für die Xbox One unter den Deals zu finden. Alle Angebote gelten bis Dienstag um 23:59 Uhr.

Xbox One S Konsolen-Bundles beim Amazon Prime Day: Bereits früher gab es gute Angebote für die Xbox One S und dennoch gibt es dieses Mal wieder attraktive Rabatte für Microsofts Konsole. Unter anderem findet ihr zwei Bundles inklusive eines Standfußes vor.

Spiele für die Xbox One im Prime Day-Deal: Natürlich will eure Konsole mit Spielen gefüttert werden. Entsprechend gibt es bei Amazon auch für die Xbox One ein paar Spiele im Angebot.

9 Monate Xbox Game Pass für 59,49

3 Monate Xbox Live Gold + 10 Euro Guthaben für 19,99

Alle Xbox One-Spiele im Angebot

Die besten Angebote für Nintendo Switch am Prime Day

Der Amazon Prime Day fällt für alle Fans der Nintendo Switch eher ernüchternd aus. Insgesamt gibt es hier nur wenige Angebote. Die Konsolen sind in keiner Form im Angebot. Nur einige wenige Spiele sind reduziert und ein wenig Zubehör von Drittanbietern. Alle Angebote gelten bis Dienstag um 23:59 Uhr.

Spiele-Angebote für Nintendo Switch beim Amazon Prime Day:

Zubehör-Deals für die Nintendo Switch beim Prime Day:

Alle Zubehör-Angebote für Nintendo Switch

Entertainment-Angebote am Amazon Prime Day

Der Amazon Prime Day bietet natürlich nicht nur Deals rund um die Konsolen. Es gibt zudem noch Angebote für Filme, Serien, UHD-Fernseher, Smartphones und viele mehr. Alle Angebote gelten bis Dienstag um 23:59 Uhr.

